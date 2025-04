Charlotte Foucteau: Καινοτομία με σκοπό – Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά αξία όταν ενισχύει την ανθρώπινη εμπειρία

Η CEO της TP Greece, κατά τη συμμετοχή της στο Delphi Economic Forum 2025, ανέδειξε τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης ως κινητήρια δύναμη στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό, όταν αξιοποιείται με στόχο την πρόοδο, ενσυναίσθηση και ουσιαστική σύνδεση μεταξύ ανθρώπων και ψηφιακών εμπειριών.

Σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνολογία εξελίσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, η Charlotte Foucteau, CEO της TP στην Ελλάδα, ανέδειξε τη σημασία όχι μόνο της καινοτομίας, αλλά και του ανθρώπινου παράγοντα, μέσα από τη συμμετοχή της στο πάνελ "The AI Race and the Future of Innovation", στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum 2025. Η κ. Foucteau εστίασε στον μετασχηματιστικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εμπειρία τόσο του πελάτη όσο και των εργαζομένων, καθώς και στη δημιουργία ενός σύγχρονου ολιστικού οικοσυστήματος συνεργασίας.



Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η τεχνολογία αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν πλαισιώνεται από ανθρώπινη σκέψη και όραμα. Η πρόοδος έρχεται όταν συνδυάζεται η καινοτομία με την ενσυναίσθηση, η στρατηγική με την ηθική, η απόδοση με το νόημα.»



Στο πλαίσιο της προσέγγισης EI/AI (Emotional Intelligence/Artificial Intelligence), η TP σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις που ενσωματώνουν τεχνολογίες AI, με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη αλλά και της καθημερινής εργασίας των ανθρώπων της. Μέσα από προηγμένα εργαλεία που προσφέρουν στους customer experts υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο, στοχευμένες προτάσεις και πρόσβαση στη γνώση τη στιγμή που τη χρειάζονται, η TP μεταβαίνει από τα παραδοσιακά μοντέλα εξυπηρέτησης σε εμπειρίες πιο προσωποποιημένες, άμεσες και ανθρώπινες.



Παράλληλα, νέες καινοτομίες στον χώρο του AI, όπως η Generative AI, αξιοποιούνται για τη δυναμική ανάλυση δεδομένων σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη. Έτσι, αναδεικνύεται μια νέα ποιότητα εξυπηρέτησης - ταχύτερη, ακριβέστερη και πιο ουσιαστική - ενώ οι εργαζόμενοι εξοπλίζονται με εργαλεία που τους επιτρέπουν να εξοικονομούν χρόνο, να διαχειρίζονται μεγάλους όγκους πληροφορίας και να βρίσκουν γρήγορα τις κατάλληλες λύσεις.





«Πιστεύουμε σε ένα μοντέλο high-tech, high-touch - τεχνολογία που ενισχύει και αναδεικνύει την ανθρώπινη εμπειρία. Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο περισσότερο χρειάζεται να επενδύουμε και στην ανθρώπινη επαφή, δημιουργώντας αυθεντική σύνδεση και πραγματική αξία», υπογράμμισε η CEO της TP στην Ελλάδα.



Η Charlotte Foucteau στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της δημιουργικής σύμπραξης ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο και τις ανθρώπινες αξίες. Όπως ανέφερε, η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύει την πλήρη δυναμική της όταν λειτουργεί συμπληρωματικά προς την ανθρώπινη κρίση, ενσυναίσθηση και ηθική πυξίδα. «Το μέλλον ανήκει σε εκείνους που συνδυάζουν τεχνολογία και ανθρώπινη σοφία με τρόπο δημιουργικό. Ένα μέλλον κατά το οποίο η τεχνολογία λειτουργεί υπέρ των ανθρώπων, και όχι αντίστροφα».





Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενδυνάμωση των ανθρώπων της εταιρείας. Η TP αναπτύσσει προγράμματα μάθησης και ανάπτυξης που καλλιεργούν τόσο ψηφιακές δεξιότητες όσο και συναισθηματική νοημοσύνη, ενώ χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης όπως μικροεκπαιδεύσεις, gamified platforms και AI tutors. «Δεν γεμίζουμε απλώς θέσεις, χτίζουμε καριέρες που εξελίσσονται μαζί με την τεχνολογία. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν έτοιμοι και εμπνευσμένοι, είναι οι πιο ισχυροί φορείς καινοτομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η TP απασχολεί σήμερα περισσότερους από 12.000 εργαζομένους στην Ελλάδα, από 110 εθνικότητες, εξυπηρετώντας 140 αγορές σε 43 γλώσσες. Με πίστη στους ανθρώπους της, με οδηγό την καινοτομία, και προορισμό την ουσιαστική εξέλιξη, η TP συνεχίζει να χτίζει το μέλλον της εργασίας.