Σπύρος Βενετσιάνος (Eurobank): Βασικός καταλύτης για τα έργα η χρηματοδότηση

Στο Delphi Economic Forum 2025 τοποθετήθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Eurobank, Επικεφαλής Structured Finance, κ. Σπύρος Βενετσιάνος.

Η επόμενη φάση ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας περνά αναπόφευκτα μέσα από τον εκσυγχρονισμό των υποδομών.

Σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογική και επιχειρηματική πρόοδος εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα βασικών δικτύων, οι υποδομές δεν αποτελούν πλέον απλώς λειτουργικές ανάγκες, αλλά καταλύτες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνδεσιμότητα και την επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας, ανέφερε ο στην ομιλία του Σπύρου Βενετσιάνου, Γενικού Διευθυντή της Eurobank και Επικεφαλής Structured Finance, στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με τίτλο: «Modernizing Infrastructure for the Next Stage of Growth».

Επενδυτικό κύμα σε έργα στρατηγικής σημασίας

Η Ελλάδα έχει εισέλθει σε περίοδο έντονης επενδυτικής κινητικότητας, με έργα υποδομής που ξεπερνούν τα €10 δισ. να βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή η δυναμική, η οποία έρχεται μετά από μια μακρά περίοδο υποτονικής ανάπτυξης στον κλάδο, αφορά:

ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις συνολικού ύψους άνω των €5 δισ.

Επενδύσεις €2 δισ. σε οπτικές ίνες

Ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων με επιπλέον €3 δισ.

Οι υποδομές αυτές δεν είναι αποσπασματικές: διαμορφώνουν το λειτουργικό και τεχνολογικό υπόβαθρο για κρίσιμες επιχειρηματικές δράσεις, όπως data centers, ηλεκτρικά οχήματα και υπερταχύτατο διαδίκτυο. Παράλληλα, εξυπηρετούν παραδοσιακά ανταγωνιστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η μεταποίηση, οι οποίοι πλέον έχουν αυξημένες απαιτήσεις από τα υφιστάμενα δίκτυα.

Τράπεζες: Από παρατηρητές σε στρατηγικούς εταίρους

Σε αυτή τη νέα εποχή για τις υποδομές, οι ελληνικές τράπεζες καλούνται να παίξουν αναβαθμισμένο ρόλο. Διαθέτοντας εμπειρία, ρευστότητα και στρατηγική στόχευση, συμβάλλουν αποφασιστικά στην:

Αξιολόγηση των έργων και των επενδυτών

Χρηματοδότηση με ανταγωνιστικούς όρους

Διαμόρφωση χρηματοδοτικών εργαλείων χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού

Η εισαγωγή επιστολών πρόθεσης χρηματοδότησης ήδη από τη φάση της αδειοδότησης, ενισχύει τη θεσμική πειθαρχία και το σχεδιασμό. Η υλοποίηση των έργων επιταχύνεται, ενώ ενισχύεται και η εμπιστοσύνη όλων των εμπλεκομένων.

Το project finance καθίσταται ο βασικός μηχανισμός υλοποίησης, με τις τράπεζες να καλύπτουν έως και το 70%-80% του κόστους ενός έργου, προσφέροντας όρους που εξασφαλίζουν επενδυτικές αποδόσεις. Σε συνδυασμό με αναπτυξιακά εργαλεία όπως το ΤΑΑ, δημιουργούνται συνθήκες που προσελκύουν διεθνή κεφάλαια και στρατηγικούς επενδυτές.

Η Ελλάδα χτίζει σήμερα το αναπτυξιακό της αύριο μέσα από την υλοποίηση υποδομών που ενσωματώνουν τεχνολογική και περιβαλλοντική καινοτομία. Οι τράπεζες, και ειδικά εκείνες με εμπειρία στη δομημένη χρηματοδότηση, όπως η Eurobank, δεν είναι απλοί πάροχοι ρευστότητας, αλλά συνδιαμορφωτές μιας νέας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης.

Καθώς πλησιάζει η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026, οι δυνατότητες της ελληνικής τραπεζικής αγοράς παραμένουν ισχυρές, έτοιμες να υποστηρίξουν τα επόμενα μεγάλα έργα που θα καθορίσουν τη θέση της χώρας στον νέο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη υποδομών.