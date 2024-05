Στα €200.000 η συνολική αξία των βραβείων για το 2024.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου διοργανώνει για 15η χρονιά τα «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2024 Στέλιος Χατζηιωάννου», επιβραβεύοντας τις προσπάθειες των νέων επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Ο δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands - www.easygroup.com.gr) και του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου www.steliosfoundation.gr, φέτος διπλασιάζει τη συνολική αξία των βραβείων, αυξάνοντάς τη στα €200.000. Συγκεκριμένα, ο πρώτος νικητής θα διεκδικήσει το ποσό των €100.000, ο δεύτερος το ποσό των €60.000 και ο τρίτος €40.000.

Νέοι και νέες επιχειρηματίες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στα «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2024 Στέλιος Χατζηιωάννου» έως και τις 22 Ιουλίου, ενώ οι 3 νικητές θα ανακοινωθούν από τον Sir Στέλιος Χατζηιωάννου την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2024 σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με φυσική παρουσία στο Stelios Foundation Conference Hall, το ιστορικό κτίριο στην οδό Κυδαθηναίων 22 στην Πλάκα. Παλιοί νικητές και αιτούντες μπορούν να δηλώσουν ξανά συμμετοχή αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ το νέο ηλικιακό όριο των υποψήφιων συμμετεχόντων είναι έως και τα 35 έτη.

Από το 2008 τα «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2024 Στέλιος Χατζηιωάννου» αποτελούν έναν πολύ σημαντικό θεσμό για την ελληνική επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας την εθνική οικονομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα. Τα συγκεκριμένα βραβεία έχουν ενισχύσει μέχρι σήμερα τις νέες επιχειρήσεις της χώρας με το συνολικό ποσό των €1.330.000. Μάλιστα, από τη φετινή χρονιά η συνολική αξία των επάθλων για τους τρεις νικητές έχει αυξηθεί κατά €100.000, δίνοντας μεγαλύτερο κίνητρο σε νέους και νέες επιχειρηματίες να κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα.

Το Stelios Foundation Conference Hall στεγάζεται στο εμβληματικό κτίριο της οδού Κυδαθηναίων 22 στην Πλάκα και βρίσκεται υπό την διαχείριση του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου. Αξιοποιείται για εκδηλώσεις του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, ενώ παράλληλα διατίθεται δωρεάν προς χρήση σε Φιλανθρωπικές Οργανώσεις, υπό προϋποθέσεις που θέτει το Ίδρυμα (περισσότερες πληροφορίες: https://steliosfoundation.gr/stelios-foundation-conference-hall/).

Ακολουθούν τα κριτήρια και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2024 Στέλιος Χατζηιωάννου»:

Οι επιχειρηματίες που θα δηλώσουν συμμετοχή πρέπει να είναι μέχρι 35 χρονών (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1989 ή μετέπειτα).

(γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1989 ή μετέπειτα). Οι επιχειρηματίες που θα δηλώσουν συμμετοχή πρέπει να έχουν ιδρύσει ελληνική εταιρεία και να έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τα τελευταία 5 χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικό τζίρο τουλάχιστον €20.000 το χρόνο.

το χρόνο. Η επιχείρησή τους πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 3 άτομα και ο επιχειρηματίας πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% αυτής. Εάν οι ιδιοκτήτες είναι δύο, θα πρέπει να κατέχουν πάνω από το 80% της εταιρείας μεταξύ τους.

Αιτήσεις με παραπάνω από δύο αιτούντες από την ίδια εταιρεία δεν θα ληφθούν υπόψιν.

Οι αιτούντες μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας με προϋπόθεση η εταιρεία να έχει την έδρα της στην Ελλάδα και να καταθέτει τους φόρους της στο ελληνικό κράτος.

Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται online, μέσα από τη σελίδα του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου: 200,000€ in cash prizes to be won by 3 young entrepreneurs in Greece! - Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου (steliosfoundation.gr). Οι υποψήφιοι καλούνται να κατεβάσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής από το https://steliosfoundation.gr/vraveia-epicheirimatikotitas/, να τη συμπληρώσουν και να τη στείλουν σε μορφή pdf, αναγράφοντας στο θέμα του e-mail "STELIOS AWARDS FOR YOUNG ENTREPRENEURS" και το επίθετο του αιτούντος. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 22 Ιουλίου 2024.