Η Estee Lauder Hellas, η ελληνική θυγατρική της The Estée Lauder Companies (ELC), ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους της 2023 στην Ελλάδα, για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023. Η ηγέτιδα εταιρεία πολυτελών προϊόντων ομορφιάς, διατηρεί τηn κορυφαία της θέση στα προϊόντα ομορφιάς επιλεκτικής διανομής στην Ελλάδα και ενισχύει σημαντικά τη θέση της στην κατηγορία των αρωμάτων, επιτυγχάνοντας ιδιαίτερη ανάπτυξη στη κατηγορία υψηλής αρωματοποιίας με μάρκες που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της, όπως Tom Ford, Jo Malone London, Kilian Paris και Editions de Parfums Frédéric Malle.



Οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 18,9%, το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 6,7 ποσοστιαίες μονάδες ενώ η θυγατρική κατέγραψε ζημίες €7,9 εκατ. προ φόρων.



Από το καλοκαίρι του 2022, η θυγατρική στην Ελλάδα λειτουργεί υπό τον πλήρη έλεγχο της The Estée Lauder Companies (ELC). Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς και της διαχείρισής της, η εταιρεία στην Ελλάδα προέβη σε ενέργειες αναδιοργάνωσης για τη βελτιστοποίηση της αναπτυξιακής της πορείας. Οι δράσεις αυτές οδήγησαν σε αρκετά -μη επαναλαμβανόμενα- κόστη τα οποία επηρέασαν τα αποτελέσματά της. Επιπλέον, η εταιρεία προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις, θεσπίζοντας ανανεωμένες εμπορικές και εκπτωτικές πολιτικές, προσαρμόζοντας και εξορθολογίζοντας το δίκτυο πωλήσεων της και εφαρμόζοντας στρατηγικές κινήσεις για την ενίσχυση του ρόλου της ως κύριου και προτιμημένου προμηθευτή πολυτελών προϊόντων ομορφιάς στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου και δραστηριοποιείται. Οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις επηρέασαν επίσης τα αποτελέσματα κατά το συγκεκριμένο οικονομικό έτος.



Για το τρέχον οικονομικό έτος (1η Ιουλίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2024), η Estée Lauder Hellas επιστρέφει σε ισχυρή ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας ήδη διψήφια αύξηση των καθαρών πωλήσεων για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης (Ιούλιος 2023 έως Δεκέμβριος 2024). Αυτό επετεύχθη χάρη σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στρατηγικές συνεργασίες οι οποίες επικεντρώνονται στο brand building και στην άριστη εξυπηρέτηση στα σημεία πώλησης. Η Estée Lauder Hellas διατηρεί πλέον μια σταθερή πορεία προς την ανάπτυξη της κερδοφορίας με συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο.



Προτεραιότητα για την εταιρεία αποτελεί επίσης η προσέλκυση και ανάπτυξη ταλέντων, η προώθηση καινοτόμων και συνεργατικών μεθόδων εργασίας, η αναβάθμιση της συνολικής εργασιακής εμπειρίας καθώς και η ενίσχυση της μοναδικής εταιρικής της κουλτούρας. Στα πλαίσια αυτής της αναβάθμισης, τον Ιανουάριο του 2024, η ελληνική θυγατρική προχώρησε σε μετεγκατάσταση των κεντρικών της γραφείων, σε νέα υπερσύγχρονα στην Αθήνα. Η Estée Lauder Hellas συνεχίζει να επενδύει στην ανακαίνιση σημείων πώλησης των προϊόντων της, με πιο πρόσφατο το κατάστημα M·A·C στην οδό Ερμού, το οποίο αποτελεί ένα από τα κορυφαία flagship stores της M·A·C στην Ευρώπη. Τέλος, η εταιρεία επενδύει στον εκσυγχρονισμό και στην επέκταση του κέντρου εφοδιαστικής αλυσίδας της στον Ασπρόπυργο Αττικής, καθιστώντας σταδιακά την ελληνική θυγατρική κέντρο για όλη την περιοχή ευθύνης της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.



«Με την εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου, προχωράμε στον μετασχηματισμό που ξεκινήσαμε πριν από σχεδόν 2 χρόνια, ακολουθώντας το όραμα και τις αξίες της The Estée Lauder Companies. Είμαστε μια εταιρεία με ιστορία και εμβληματικές μάρκες, η οποία προσφέρει κορυφαία προϊόντα και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ομορφιάς. Ωστόσο, οι άνθρωποί μας είναι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο και αποτελούν το μεγαλύτερο μας κεφάλαιο! Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, έχοντας με υπερηφάνεια τη μεγαλύτερη ομάδα beauty advisors και makeup artists στην Ελλάδα», δήλωσε ο Κώστας Σπυρόπουλος, General Manager, ELC Balkans.