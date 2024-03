Μια σημαντική διάκριση απέσπασε η εταιρεία ΑΒΕΚ Βεκράκος στα «Ermis Awards», τον κορυφαίο θεσμό αναγνώρισης της δημιουργικότητας στο χώρο της επικοινωνίας, για το website του καινοτόμου project της, Qualita Unica.

Mε μία σύγχρονη εικαστική ματιά, η ιστοσελίδα του Qualita Unica την οποία σχεδίασε και υλοποίησε η πολυβραβευμένη ομάδα της Beetroot, ξεχώρισε στην κατηγορία του Digital Design, κατά την απονομή των βραβείων στον φετινό θεσμό των «Ermis Awards».

Η εκδήλωση των «Ermis Awards», διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και αποτελεί το κορυφαίο γεγονός του κλάδου της διαφήμισης και επικοινωνίας στη χώρα μας.

Η φιλοσοφία της Qualita Unica: «The art of blending meets the science of roasting» αποτυπώνεται, με μία έντονα καλλιτεχνική προσέγγιση στον σχεδιασμό του site, με τις πολύχρωμες φιγούρες και τις κούπες, σήμα - κατατεθέν του project να δεσπόζουν, με στόχο να μυήσουν τον επισκέπτη στην τέχνη του καφέ και να τον «ταξιδέψουν» ψηφιακά στον θαυμαστό κόσμο του.