Η Maserati εξετάζει συνεργασία με Huawei και JAC για την εξέλιξη δύο νέων ηλεκτρικών μοντέλων, σε μια κίνηση που μπορεί να αλλάξει σημαντικά τη στρατηγική της ιταλικής μάρκας.

Σε μια σημαντική αλλαγή κατεύθυνσης για την επόμενη ημέρα της φαίνεται πως προχωρά η Maserati, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται συζητήσεις με δύο ισχυρούς κινεζικούς ομίλους, τη Huawei και την JAC. Το σχέδιο που βρίσκεται υπό διαμόρφωση αφορά την ανάπτυξη δύο νέων αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικά προϊόντα της μελλοντικής γκάμας της ιταλικής μάρκας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Maserati έχει ήδη επενδύσει στην ηλεκτροκίνηση με τις εκδόσεις Folgore, όμως η μετάβαση στη νέα εποχή δεν έχει εξελιχθεί με τους ρυθμούς που αρχικά αναμένονταν. Η πιθανή σύμπραξη με κινεζικούς τεχνολογικούς και κατασκευαστικούς εταίρους έρχεται να προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση, με στόχο την ταχύτερη δημιουργία νέων μοντέλων και την αξιοποίηση τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κινεζική αγορά.

Δύο νέα ηλεκτρικά μοντέλα

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, τα δύο αυτοκίνητα θα ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Το ένα θα είναι ένα μεγάλο ηλεκτρικό SUV, το οποίο θα μπορούσε να τοποθετηθεί πάνω από την Grecale Folgore ή να λειτουργήσει ως διαφορετική πρόταση στην ίδια ευρύτερη κατηγορία. Το δεύτερο μοντέλο θα έχει χαρακτήρα grand tourer και θα αποτελέσει μια νέα ηλεκτρική πρόταση με έμφαση στις επιδόσεις, την πολυτέλεια και τις μεγάλες αποστάσεις.

Η εξέλιξη του δεύτερου μοντέλου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Maserati έχει μακρά παράδοση στα GT και επιδιώκει να μεταφέρει τα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Η GranTurismo Folgore αποτελεί ήδη το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, όμως το νέο μοντέλο θα μπορούσε να αποτελέσει μια διαφορετική προσέγγιση, αξιοποιώντας εξ αρχής την τεχνολογία που θα προκύψει από τη συνεργασία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ρόλος Huawei και JAC

Ο ρόλος της Huawei αναμένεται να είναι καθοριστικός στο τεχνολογικό σκέλος. Η κινεζική εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ευρύ οικοσύστημα για την αυτοκινητοβιομηχανία, με λύσεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση, τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, τη συνδεσιμότητα και το ψηφιακό περιβάλλον του αυτοκινήτου. Η τεχνογνωσία αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τα νέα μοντέλα της Maserati.

Η JAC, από την άλλη πλευρά, διαθέτει την απαιτούμενη παραγωγική υποδομή και εμπειρία για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων. Η κινεζική εταιρεία έχει ήδη συνεργασία με τη Huawei, μέσω της οποίας έχει δημιουργηθεί η μάρκα Maextro. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα υφιστάμενο πλαίσιο τεχνολογικής και παραγωγικής συνεργασίας, το οποίο θα μπορούσε να επεκταθεί και προς όφελος της Maserati.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του σχεδίου αφορά την εμπορική ταυτότητα των αυτοκινήτων. Στην κινεζική αγορά τα μοντέλα ενδέχεται να κυκλοφορήσουν ως Maextro, αξιοποιώντας το ήδη γνωστό σχήμα συνεργασίας Huawei και JAC. Στις αγορές εκτός Κίνας, αντίθετα, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί το σήμα της Maserati, με τα αυτοκίνητα να εντάσσονται κανονικά στη γκάμα της ιταλικής μάρκας.

Παραγωγή με κινεζική τεχνογνωσία

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα μοντέλο συνεργασίας που συνδυάζει διαφορετικά πλεονεκτήματα. Η κινεζική πλευρά θα παρέχει τεχνολογία και παραγωγική δυνατότητα, ενώ η Maserati θα αναλάβει τη σχεδιαστική και εμπορική ταυτότητα των αυτοκινήτων, διατηρώντας τον premium χαρακτήρα τους.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα αυτοκίνητα που θα προορίζονται για τις διεθνείς αγορές να ακολουθούν διαφορετική διαδικασία παραγωγής. Η JAC θα μπορούσε να κατασκευάζει στην Κίνα τα βασικά τμήματα των οχημάτων και στη συνέχεια αυτά να μεταφέρονται στην Ιταλία, όπου θα πραγματοποιείται το τελικό στάδιο συναρμολόγησης.

Μια τέτοια λύση θα επέτρεπε στη Maserati να αξιοποιήσει την παραγωγική βάση της JAC, ενώ παράλληλα θα διατηρούσε ιταλική συμμετοχή στο τελικό στάδιο κατασκευής. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε επίσης να περιορίσει τον χρόνο και το κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη και παραγωγή εντελώς νέων ηλεκτρικών μοντέλων.

Το εγχείρημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της εικόνας που παρουσιάζει σήμερα η Maserati. Η ιταλική μάρκα έχει αντιμετωπίσει σημαντική πτώση των πωλήσεών της και βρίσκεται μπροστά στην ανάγκη ανανέωσης της γκάμας της. Ταυτόχρονα, η αγορά των premium ηλεκτρικών αυτοκινήτων γίνεται ολοένα πιο ανταγωνιστική, με τους Κινέζους κατασκευαστές να αυξάνουν διαρκώς την παρουσία τους σε τεχνολογία, αυτονομία και ψηφιακές εφαρμογές.

Ευρωπαϊκός προσανατολισμός

Η συνεργασία με Huawei και JAC θα μπορούσε έτσι να λειτουργήσει ως ένας τρόπος επιτάχυνσης της μετάβασης της Maserati στη νέα εποχή, χωρίς να απαιτηθεί αποκλειστικά από την ίδια η ανάπτυξη κάθε τεχνολογικού στοιχείου από μηδενική βάση.

Τα νέα μοντέλα αναμένεται να έχουν διεθνή προσανατολισμό, με την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή να αποτελούν βασικές αγορές για την εμπορική τους ανάπτυξη. Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία συγκαταλέγονται στις αγορές όπου θα μπορούσαν να διατεθούν τα αυτοκίνητα, ενώ παράλληλα σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και η αγορά της Μέσης Ανατολής.

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι οριστικές διαστάσεις, η ισχύς ή η χωρητικότητα των μπαταριών των δύο μοντέλων. Αντίστοιχα, δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές χρονοδιάγραμμα παρουσίασής τους ούτε όλες οι λεπτομέρειες της πιθανής συμφωνίας.

Εφόσον τελικά προχωρήσει η συνεργασία, πάντως, η Maserati θα έχει υιοθετήσει ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης για τα επόμενα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα. Η ιταλική σχεδιαστική και premium ταυτότητα θα συνδυαστεί με κινεζική τεχνολογία και παραγωγική τεχνογνωσία, σε μια περίοδο όπου οι συμμαχίες μεταξύ ευρωπαϊκών κατασκευαστών και ασιατικών εταιρειών αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Για τη Maserati, τα δύο νέα ηλεκτρικά θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία σχεδιάζει, εξελίσσει και κατασκευάζει τα μελλοντικά της μοντέλα, επιχειρώντας να συνδυάσει την παραδοσιακή ιταλική ταυτότητα με τις τεχνολογικές εξελίξεις που έρχονται από την Κίνα.