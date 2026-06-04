O διαγωνισμός ξεκίνησε από την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει για όλο τον Ιούνιο.

Η Blink Charging Hellas, πρωτοπόρος στον τομέα της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 7 χρόνια δυναμικής και επιτυχημένης παρουσίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της δημιουργικής επταετίας, η εταιρεία έχει επενδύσει συστηματικά στην επέκταση και τη γεωγραφική διασπορά του δικτύου της, καθιστώντας τη φόρτιση προσβάσιμη σε κάθε γωνιά της χώρας. Με περισσότερα από 800 σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα, συνεχή επένδυση στην τεχνολογική καινοτομία και 24/7 υποστήριξη πελατών, η Blink Charging Hellas έχει εδραιωθεί ως αξιόπιστος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων φόρτισης για οδηγούς και στρατηγικός συνεργάτης για επιχειρήσεις που επενδύουν στην ηλεκτροκίνηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μετάβαση προς μια βιώσιμη κινητικότητα.

Με αφορμή αυτό το σημαντικό ορόσημο και θέλοντας να ενισχύσει τη διάδραση με το κοινό, η εταιρεία διοργανώνει έναν μεγάλο επετειακό διαγωνισμό στην επίσημη σελίδα της στο Instagram, με στόχο να γιορτάσει τα 7 χρόνια παρουσίας της μαζί με την κοινότητά της. O διαγωνισμός ξεκινά από την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει για όλο τον Ιούνιο, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν ακολουθώντας ορισμένα πολύ απλά βήματα. Οι 7 μεγάλοι νικητές που θα προκύψουν μετά από κλήρωση την 1η Ιουλίου 2026, θα αποκτήσουν υπέροχα δώρα μεταξύ των οποίων ταξίδια και διαμονή σε προορισμούς εντός Ελλάδας, αξεσουάρ αυτοκινήτων, καθώς και υπηρεσίες και προϊόντα που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση.

Με τη συμπλήρωση επτά ετών δυναμικής παρουσίας, η Blink Charging Hellas δεν αποτυπώνει απλώς μια επιτυχημένη πορεία, αλλά επιβεβαιώνει τον στρατηγικό της ρόλο στην εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Με σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία, την επέκταση του δικτύου και τη βιώσιμη ανάπτυξη, συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον των βιώσιμων μετακινήσεων στη χώρα. Ο επετειακός αυτός διαγωνισμός αποτελεί μια συμβολική πρωτοβουλία αναγνώρισης προς την κοινότητα που τη στηρίζει, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το κοινό όραμα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον με πρωταγωνίστρια την ηλεκτροκίνηση.