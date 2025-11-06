Συνεχίζει να σπάει κάθε γνωστό όριο ταχύτητας από ηλεκτρικό όχημα.

Το ηλεκτρικό hypercar της BYD γράφει ιστορία στην «Πράσινη Κόλαση». Ποιο είναι και τι κατάφερε; Ας δούμε τι πραγματικά συνέβη...

Το YANGWANG U9 Xtreme συνεχίζει να σπάει κάθε γνωστό όριο ταχύτητας. Μόλις έναν μήνα μετά την εντυπωσιακή επίδοση των 496,22 km/h στο ATP Papenburg, το ηλεκτρικό supercar της πολυτελούς θυγατρικής της BYD σημείωσε νέο ρεκόρ γύρου στο Nürburgring Nordschleife, σταματώντας το χρονόμετρο στα 6:59,157 - πέντε δευτερόλεπτα ταχύτερα από το προηγούμενο ηλεκτρικό ρεκόρ και για πρώτη φορά κάτω από το «φράγμα» των επτά λεπτών.

Οι δοκιμές στο Nordschleife, που ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2024, αποτέλεσαν το πεδίο εξέλιξης για το U9 Xtreme, το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα 1200V της BYD, την πρώτη παγκοσμίως μαζικής παραγωγής αρχιτεκτονική υπερυψηλής τάσης. Το σύστημα κίνησης περιλαμβάνει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, καθένας με δυνατότητα περιστροφής έως 30.000 σ.α.λ., αποδίδοντας συνδυαστικά πάνω από 3.000 PS - ή, πιο εντυπωσιακά, 1.217 PS ανά τόνο.

Η τεχνολογία e⁴ και το σύστημα DiSus-X προσφέρουν ακραία δυναμική συμπεριφορά, ενώ η νέα λειτουργία «body-attitude control» επιτρέπει μικρορυθμίσεις του αμαξώματος σε πραγματικό χρόνο για ιδανική ισορροπία στις απαιτητικές στροφές της γερμανικής πίστας. Το U9 Xtreme συνοδεύεται από αναβαθμισμένο σύστημα ψύξης, φρένα τιτανίου με κεραμικά στοιχεία, καθώς και ειδικά semi-slick ελαστικά GitiSport e·GTR² PRO που αναπτύχθηκαν αποκλειστικά για το μοντέλο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με αυτή την επίδοση, η YANGWANG όχι μόνο επιβεβαιώνει την τεχνολογική υπεροχή της BYD στον χώρο των ηλεκτρικών οχημάτων υψηλών επιδόσεων, αλλά επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει «supercar» στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Το U9 Xtreme θα παραχθεί σε μόλις 30 μονάδες, προορισμένες για συλλέκτες και λάτρεις της απόλυτης ταχύτητας. Το γράμμα «X» στο όνομά του συμβολίζει το «άγνωστο» - εκεί όπου η YANGWANG δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει να πηγαίνει πιο πέρα από κάθε όριο.