Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών θα απαντήσει σε κρίσιμα ζητήματα για τις επενδύσεις και τις στρατηγικές που διαμορφώνουν το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στη χώρα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Μιχάλη Γεωργιάδη στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Charging & Battery Summit & Expo 2025, που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο στις 28 Νοεμβρίου.

Στη συζήτηση θα αναδειχτούν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ηλεκτροκίνηση και τις προοπτικές της στην Ελλάδα, με στόχο τη βιώσιμη κινητικότητα και την αναβάθμιση των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών μέσω ηλεκτροκίνητων οχημάτων μηδενικών ρύπων.

Το διήμερο συνέδριο (28-29 Νοεμβρίου) καλύπτει την ηλεκτροκίνηση, τη φόρτιση, τις ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας, παρουσιάζοντας τεχνολογίες, προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις για φορτιστές και μπαταρίες. Η διοργάνωση απευθύνεται σε κυβερνητικούς φορείς, δήμους, εταιρείες ενέργειας και ΑΠΕ, κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, startups, logistics, εγκαταστάτες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αρχιτέκτονες και μηχανικούς.

Το Charging & Battery Summit & Expo 2025 υποστηρίζεται από εταιρείες όπως BYD, ΔΕΗ, EVziiin, Ak Solar Technologies, XCharge, Re-Battery, e-Kinesis και INFYPOWER, και διοργανώνεται από την Verticom.

Διήμερο διεθνές συνέδριο και εισιτήρια

Στο διήμερο διεθνές συνέδριο θα παρουσιαστούν όλες οι τεχνολογίες, οι τρόποι που η χρήση φορτιστών και η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να γίνει ένα προσοδοφόρο προϊόν, οι θέσεις της πολιτείας για την περεταίρω διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και οι επιστημονικές απόψεις ειδημόνων για θέματα αποθήκευσης ενέργειας. Το κόστος του εισιτηρίου για τις δύο ημέρες του συνεδρίου είναι 124 ευρώ (100 ευρώ πλέον ΦΠΑ), ενώ για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν μόνο τη μία ημέρα του συνεδρίου, υπάρχουν τα ανάλογα εισιτήρια στα 80,60 ευρώ (65 ευρώ πλέον ΦΠΑ). Τα εισιτήρια του συνεδρίου είναι διαθέσιμα εδώ.

Επίσκεψη στην έκθεση

Η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο της Charging & Battery Summit & Expo είναι δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται για την επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο, είναι μία δωρεάν εγγραφή στη φόρμα επισκεπτών που υπάρχει εδώ. Το δωρεάν εισιτήριο για την επίσκεψη στην έκθεση ΔΕΝ εξασφαλίζει είσοδο στο συνέδριο.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://charging-batteryexpo.gr