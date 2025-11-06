Όλα τα μοντέλα BYD συνοδεύονται από 6ετή εγγύηση κατασκευαστή (150.000 χλμ.), 8ετή εγγύηση μπαταρίας (200.000 χλμ.) και 8ετή εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (150.000 χλμ.).

Η BYD, κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων και Νο 1 σε πωλήσεις ηλεκτρικών στην Ελλάδα*, σε συνεργασία με τον Όμιλο Σφακιανάκη, παρουσιάζει νέες, ανταγωνιστικές τιμές για όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της γκάμας της μέσω του προγράμματος “Electric Bonus”.

Με την ενίσχυση της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Γ’ Κύκλος» και την απόσυρση παλαιού οχήματος, οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να έχουν συνολικό όφελος έως €13.500, καθιστώντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ.

Για περισσότερες πληροφορίες και όλα τα διαθέσιμα μοντέλα, επισκεφθείτε το www.bydauto.gr



