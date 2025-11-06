Η BYD, κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων και Νο 1 σε πωλήσεις ηλεκτρικών στην Ελλάδα*, σε συνεργασία με τον Όμιλο Σφακιανάκη, παρουσιάζει νέες, ανταγωνιστικές τιμές για όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της γκάμας της μέσω του προγράμματος “Electric Bonus”.
Με την ενίσχυση της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Γ’ Κύκλος» και την απόσυρση παλαιού οχήματος, οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να έχουν συνολικό όφελος έως €13.500, καθιστώντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ.
Όλα τα μοντέλα BYD συνοδεύονται με πλήρη εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 6 ετών/150.000 χλμ., εγγύηση 8 ετών/200.000 χλμ. για τη μπαταρία, καθώς και εγγύηση 8 ετών/150.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα.
Για περισσότερες πληροφορίες και όλα τα διαθέσιμα μοντέλα, επισκεφθείτε το www.bydauto.gr