Η Mercedes-Benz γίνεται η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που εντάσσεται στην πρωτοβουλία “Renewable Carbon Initiative” (RCI), σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία εξαρτημάτων χωρίς ορυκτό άνθρακα. Η RCI, που ιδρύθηκε από το nova-Institute, συγκεντρώνει κορυφαίες εταιρείες από τη χημική και την ενεργειακή βιομηχανία, με κοινό στόχο την αντικατάσταση των πηγών ορυκτού άνθρακα με ανανεώσιμες εναλλακτικές, όπως βιομάζα, δέσμευση CO₂ και ανακύκλωση.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για «Χρήση Πρώτων Υλών & Κυκλική Οικονομία», η Mercedes-Benz συνεργάζεται με κολοσσούς όπως οι BASF, Covestro, Michelin, Continental και WWF, αναπτύσσοντας λύσεις που μειώνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και προωθούν την κυκλική οικονομία του άνθρακα.

Πιλοτικά έργα έχουν ήδη προγραμματιστεί για το 2026, περιλαμβάνοντας:

χρήση δέσμευσης άνθρακα (carbon capture) για παραγωγή πλαστικών,

βιολογικής προέλευσης πηγές άνθρακα για εξαρτήματα,

και ανακύκλωση άνθρακα από βιομηχανικά ρεύματα.

Τα έργα αυτά αποτελούν βασικό τμήμα της στρατηγικής απανθρακοποίησης και διατήρησης των πόρων της εταιρείας. «Η ένταξη στην πρωτοβουλία “Renewable Carbon Initiative” αποτελεί σημαντικό βήμα στη μετάβαση προς ανανεώσιμες πηγές άνθρακα, σε συνεργασία με ισχυρούς εταίρους και με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων απαλλαγμένων από ορυκτά», δήλωσε ο Dr. Ulf Zillig, Vice President Group Research, Sustainability and RD Functions της Mercedes-Benz AG.

Με τη συμμετοχή της στην RCI, η Mercedes-Benz ενισχύει το παγκόσμιο δίκτυο καινοτομίας της, συνεργαζόμενη με start-ups και ερευνητικά ιδρύματα. Ήδη από το 2023, προμηθευτές που αντιστοιχούν στο 87% του ετήσιου όγκου αγορών της εταιρείας έχουν δεσμευθεί να παρέχουν ουδέτερα ως προς τον καθαρό άνθρακα (net carbon-neutral) υλικά στο μέλλον.

Η πρωτοβουλία “RCI” αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στη βιώσιμη μετάβαση της Mercedes-Benz, επιβεβαιώνοντας ότι η καινοτομία και η υπευθυνότητα βρίσκονται στον πυρήνα του οράματός της.

Με το μότο «Tomorrow drives Mercedes-Benz», η εταιρεία συνεχίζει να οδηγεί τον μετασχηματισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας προς ένα μέλλον χωρίς ορυκτό άνθρακα.