Η ευρωπαϊκή απαγόρευση των νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης το 2035 έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονου λόμπινγκ από την αυτοκινητοβιομηχανία.

Τα plug-in υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα (PHEVs) εκπέμπουν σχεδόν πέντε φορές περισσότερους ρύπους απ’ ό,τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Τα αυτοκίνητα, τα οποία μπορούν να λειτουργούν με ηλεκτρικές μπαταρίες καθώς και με κινητήρες εσωτερικής καύσης, προωθούνται από τους Ευρωπαίους κατασκευαστές ως ένας τρόπος κάλυψης μεγάλων αποστάσεων με μία μόνο διαδρομή – σε αντίθεση με τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα – μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές ρύπων.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα PHEVs εκπέμπουν μόλις 19% λιγότερο CO₂ από τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, σύμφωνα με ανάλυση της μη κερδοσκοπικής «Transport and Environment» που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. Σε εργαστηριακές δοκιμές υποτίθεται ότι ήταν κατά 75% λιγότερο ρυπογόνα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τους μετρητές κατανάλωσης καυσίμου 800.000 αυτοκινήτων που είχαν καταχωρηθεί στην Ευρώπη μεταξύ 2021 και 2023.

Διαπίστωσαν ότι οι πραγματικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα PHEVs το 2023 ήταν 4,9 φορές υψηλότερες από εκείνες των τυποποιημένων εργαστηριακών δοκιμών.

«Οι πραγματικές εκπομπές αυξάνονται, ενώ οι επίσημες εκπομπές μειώνονται», δήλωσε η Σοφία Νάβας Γκόλκε, ερευνήτρια στο «Transport and Environment» και εκ των συγγραφέων της έκθεσης. «Αυτή η ψαλίδα που όλο και μεγαλώνει αποτελεί πραγματικό πρόβλημα. Ως αποτέλεσμα, τα PHEVs ρυπαίνουν σχεδόν όσο και τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα».

Οι ερευνητές απέδωσαν το μεγαλύτερο μέρος του χάσματος σε υπερεκτιμήσεις του «παράγοντα χρησιμότητας» – του λόγου των μιλίων που διανύθηκαν σε ηλεκτρική λειτουργία προς τα συνολικά διανυθέντα μίλια – διαπιστώνοντας ότι το 27% της οδήγησης πραγματοποιήθηκε σε ηλεκτρική λειτουργία, παρόλο που οι επίσημες εκτιμήσεις υπέθεταν 84%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει δύο διορθώσεις στον λόγο του παράγοντα χρησιμότητας που θα μειώσουν την ψαλίδα αλλά δεν θα το κλείσουν πλήρως, σύμφωνα με την ανάλυση.

Ακόμη και όταν τα αυτοκίνητα οδηγούνταν σε ηλεκτρική λειτουργία, η ανάλυση διαπίστωσε ότι τα επίπεδα ρύπανσης ήταν πολύ υψηλότερα από τις επίσημες εκτιμήσεις. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι οι ηλεκτρικοί κινητήρες δεν ήταν αρκετά ισχυροί για να λειτουργούν μόνοι τους, με τους κινητήρες τους να καίνε ορυκτά καύσιμα για σχεδόν το ένα τρίτο της απόστασης που διανύθηκε σε ηλεκτρική λειτουργία.

Ο Πάτρικ Πλετς, επικεφαλής του τμήματος ενεργειακής οικονομίας στο Ινστιτούτο Fraunhofer για Έρευνα Συστημάτων και Καινοτομίας, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι ήταν μια «πολύ χρήσιμη συμβολή» μετά από χρόνια κατά τα οποία τμήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας υποστήριζαν ότι υπήρχαν πολύ λίγα δεδομένα για την ακριβή αξιολόγηση των πραγματικών εκπομπών.

«Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι η ψαλίδα μεταξύ των επίσημων και των πραγματικών τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ των PHEVs είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι για τα βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα», δήλωσε ο Πλετς, ο οποίος έχει δημοσιεύσει έρευνα για το θέμα. «Κάθε αλλαγή πολιτικής που αφορά τα PHEVs θα πρέπει να γίνει με τη μέγιστη προσοχή και υπό το φως αυτών των δεδομένων».

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η υποεκτίμηση των εκπομπών των PHEVs είχε επιτρέψει σε τέσσερις μεγάλες ομάδες κατασκευαστών αυτοκινήτων να αποφύγουν περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα μεταξύ 2021 και 2023, καθιστώντας τεχνητά ευκολότερη τη συμμόρφωση με τους μέσους στόχους εκπομπών CO₂ του στόλου της ΕΕ. Πρόσθεσαν ότι οι οδηγοί των PHEVs θα πλήρωναν επίσης περίπου 500 ευρώ περισσότερα ετησίως σε λειτουργικά κόστη απ’ ό,τι θα υποτίθετο στις εργαστηριακές δοκιμές.

«Οι τολμηρές αξιώσεις που αρέσκονται να κάνουν οι κατασκευαστές για τα plug-in υβριδικά οχήματά τους είναι προφανώς πολύ μακριά από τα πραγματικά δεδομένα», δήλωσε ο Κόλιν Γουόκερ, αναλυτής μεταφορών στη Μονάδα Ενέργειας και Κλιματικής Νοημοσύνης.

«Οι καταναλωτές εξαπατώνται ώστε να πιστεύουν ότι αγοράζοντας ένα PHEV βοηθούν το περιβάλλον και εξοικονομούν χρήματα», είπε. «Στην πραγματικότητα, τα PHEVs είναι λίγο καλύτερα από τα κανονικά βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα όσον αφορά τα καύσιμα που καταναλώνουν, το CO₂ που παράγουν και τα χρήματα που κοστίζουν για να λειτουργήσουν».

Πηγή: Guardian