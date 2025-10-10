Στο εσωτερικό της έκθεσης της Yadea εκτίθεται μία μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών δικύκλων, αλλά και ποδηλάτων.

Ένα ηλεκτρικό μοτοποδήλατο αυτόνομης οδήγησης στο κέντρο παρουσίασης προϊόντων της βιομηχανίας Yadea στην πόλη Γουσί της επαρχίας Τζιανγκσού στα ανατολικά της Κίνας παρουσιάζει τόσο τις τεχνολογικές δυνατότητες των δικύκλων αυτόνομης οδήγησης, όσο και την εμπειρία που διαθέτει η εταιρία στο σχεδιασμό, αλλά και την παραγωγή πράσινων λύσεων για τις μετακινήσεις.

Στο εσωτερικό της έκθεσης της Yadea εκτίθεται μία μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών δικύκλων, αλλά και ποδηλάτων.

Μεταξύ αυτών, ένα αναδιπλούμενο ηλεκτρικό ποδήλατο περίπου στο μέγεθος μιας τσάντας χειρός προσελκύει το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων που επισκέπτονται την έδρα της εταιρίας στη Γουσί.

Ως μία εταιρία που έχει ηγετικό ρόλο στις ετήσιες πωλήσεις ηλεκτρικών δικύκλων, η Yadea προσφέρει μία σειρά ηλεκτρικών δικύκλων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, αλλά και μοτοποδηλάτων με εκκίνηση ποδός.

Η Yadea πιστή στο σλόγκαν της, «Ένα θαυμάσιο ταξίδι για τους παγκόσμιους χρήστες», προσφέρει μέσω της αναπτυξιακής προσπάθειάς της πράσινες λύσεις μετακινήσεων στους χρήστες των δικύκλων της σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/GoJiangsu/status/1968216706213720572}