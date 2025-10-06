Ο Ράσελ, οδηγώντας για τη Mercedes, εκμεταλλεύτηκε την pole position και κατέκτησε άνετα την πρώτη θέση, σημειώνοντας την 5η νίκη της καριέρας του και τη 2η φετινή.

Το 18ο Grand Prix της Formula 1, που διεξήχθη την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στη Σιγκαπούρη, ανέδειξε νικητή τον Τζόρτζ Ράσελ, με δεύτερο τον Μαξ Φερστάπεν και τρίτο τον Λάντο Νόρις. Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Η εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» κάλυψε τον παλμό του αγώνα, με πλούσιο ρεπορτάζ, αποκλειστικές συνεντεύξεις και αναλύσεις στρατηγικής. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν δηλώσεις από τη Christine GZ, τον Λωρέντ Μεκίς, τον Λιούις Χάμιλτον, τη δημοσιογράφο Ρίτσα Μπιζόγλη και τους Zak Brown και Andrea Stella, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα της McLaren και τη στρατηγική των ομάδων.

Η McLaren εξασφάλισε τον τίτλο κατασκευαστών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, χάρη στη 3η θέση του Νόρις και την 4η του Όσκαρ Πιάστρι, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στον αγώνα.

Ο αγώνας είχε ένταση στην εκκίνηση, με επαφή μεταξύ των οδηγών της McLaren και προσπάθεια του Φερστάπεν να κρατήσει πίσω του τον Νόρις. Η ζέστη, η υγρασία και η διαχείριση των ελαστικών διαμόρφωσαν τη στρατηγική των ομάδων, με τους περισσότερους οδηγούς να επιλέγουν μέση γόμα στην εκκίνηση.

Ο Λιούις Χάμιλτον αντιμετώπισε πρόβλημα με τα φρένα και τιμωρήθηκε με ποινή πέντε δευτερολέπτων, τερματίζοντας στην όγδοη θέση.

Μετά τον αγώνα, ο Ράσελ δήλωσε: «Αισθάνομαι καταπληκτικά… Χάρη στην εμπειρία μου πλέον, ξέρω πώς να μεγιστοποιώ κάθε κατάσταση… Τώρα νιώθω πολύ πιο ήρεμος και σίγουρος».

Το επόμενο ραντεβού είναι την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στο Όστιν του Τέξας.,