Από το Αζερμπαϊτζάν η Formula 1

Το 17 ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 πραγματοποιήθηκε στην πίστα του Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν και μεταδόθηκε ζωντανά, αποκλειστικά, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, από το ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr) και ετεροχρονισμένα από τον ΑΝΤ1. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Μαξ Φερστάπεν, στη 2 η θέση βρέθηκε ο εξαιρετικός Τζορτζ Ράσελ, ενώ στην 3 η θέση ο Κάρλος Σάινθ. Η εκπομπή «Formula 1 Show» φιλοξένησε, μεταξύ άλλων, μια αποκλειστική συνέντευξη του επικεφαλής της FIA, Νικόλα Τομπάζη, ο οποίος μίλησε για τις αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς του 2026.

Όσα έγιναν στο 17ο Grand Prix στο Αζερμπαϊτζαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Επίσης, παρακολουθήσαμε θέματα όπως ο Flavio Briatore, ο πιο επιτυχημένος παράγοντας της Formula 1, ο οποίος διετέλεσε Team Principal της Benetton Formula (1989–1997) και της Renault F1 Team (2000–2009), αλλά και τις νίκες που έγραψαν ιστορία στο Αζερμπαϊτζάν.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν η προσωποποίηση της τελειότητας στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν. Ο οδηγός της Red Bull όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα ξεκινώντας από την pole position, αλλά προηγήθηκε και στους 51 γύρους και σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, εξασφαλίζοντας έτσι το έκτο του Grand Slam. Είναι ο μοναδικός οδηγός στην ιστορία της Formula 1, που έχει πετύχει ανάλογο επίτευγμα για 5 συνεχόμενα χρόνια, από το 2021 ως και το 2025. Έξι Grand Slam έχει πετύχει και ο Λιούις Χάμιλτον, οπότε μοιράζονται τη 2 η θέση, πίσω από τον Τζιμ Κλαρκ που έχει οκτώ.

Ήταν η 2 η νίκη του Μαξ στο Μπακού, μετά από αυτήν του 2022, η 4 η της σεζόν μετά τη Σουζούκα, την Ίμολα και τη Μόντσα, και η 67 η συνολικά. Ήταν η 126 η νίκη για τη Red Bull Racing και η 5 η της σε αυτή την πίστα. Ο Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) τερμάτισε δεύτερος, καταγράφοντας το 22 ο βάθρο της καριέρας του και το 6ο του αυτή τη σεζόν. Ο Κάρλος Σάινθ ήταν τρίτος, σημειώνοντας το πρώτο του αποτέλεσμα στην πρώτη τριάδα με τη Williams. Η βρετανική ομάδα δεν είχε ανέβει στο βάθρο από το βελγικό Grand Prix του 2021. Προηγουμένως είχε τερματίσει τρίτη στο Μπακού το 2017, με τον Λανς Στρολ.

Ομάδες και οδηγοί δεν είχαν ξεκάθαρη στρατηγική και αυτό αποτυπώθηκε στην εκκίνηση. Σχεδόν οι μισοί επέλεξαν τη μέση γόμα (11 οδηγοί) και οι υπόλοιποι τη σκληρή (9 οδηγοί). Το μεγαλύτερο σε διάρκεια stint (διάστημα οδήγησης με το ίδιο σετ ελαστικών) το έκανε ο Εστεμπάν Οκόν (Haas), που οδήγησε 49 γύρους με τη σκληρή γόμα. Αναγκάστηκε να σταματήσει στον 1ο γύρο για να αλλάξει μια σπασμένη μπροστινή αεροτομή, βάζοντας τη μέση γόμα πριν μπει ξανά στα πιτ στον επόμενο γύρο για ένα άλλο σετ σκληρής, με στόχο να φτάσει μέχρι τη σημαία χωρίς άλλες στάσεις, κάτι που και έκανε.

Ο Λάντο Νόρις (McLaren) και ο Λανς Στρολ (Aston Martin) διένυσαν τη μεγαλύτερη απόσταση με τη μέση γόμα, ολοκληρώνοντας 37 γύρους. Η μόνη εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας έγινε στην αρχή, για να απομακρυνθεί το μονοθέσιο του Πιάστρι. Τα προσπεράσματα ήταν λίγα, καθώς χρειαζόταν μικρή απόσταση από τον προπορευόμενο για να περάσεις με τη χρήση Drag Reduction System (DRS). Σε αυτή την πίστα η στρατηγική μιας αλλαγής είναι σχεδόν υποχρεωτική και ο φετινός αγώνας δεν αποτέλεσε εξαίρεση, παρόλο που υπήρχε μια πιο μαλακή γκάμα ελαστικών από πέρυσι.

Το γεγονός ότι η θερμοκρασία ήταν πιο χαμηλή από το συνηθισμένο (25 βαθμοί Κελσίου στο οδόστρωμα), βοήθησε τις ομάδες και τους οδηγούς να διαχειριστούν τη θερμική υποβάθμιση, ιδιαίτερα στον πίσω άξονα. Ως αποτέλεσμα, ήταν ένας πολύ απλός αγώνας όσον αφορά στη στρατηγική αλλά και στις αλλαγές στην κατάταξη.

Ο Φερστάπεν πέτυχε τον ταχύτερο γύρο στο τελευταίο του πέρασμα. Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας ο νικητής δήλωσε: «Ήταν ένα απίστευτο Σαββατοκύριακο και σήμερα είχαμε πολύ καλό ρυθμό και τελικά ήταν ένας αρκετά απλός αγώνας. Το ότι ξεκίνησα πρώτος ήταν το κλειδί για εμάς, διαχειριστήκαμε καλά τα ελαστικά μας. Πηγαίναμε καλά στο πρώτο μέρος του αγώνα και εκτελέσαμε τα πάντα όπως ακριβώς θέλαμε. Η στρατηγική μας ήταν να ξεκινήσουμε με σκληρά ελαστικά και μετά να πάμε σε μέση γόμα και, ευτυχώς, δεν εμφανίστηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας στη μέση του αγώνα, γιατί θα μας είχε επηρεάσει.

Είναι μια δύσκολη πίστα• δεν έχεις σταθερότητα, με την απαιτητική χάραξη και επίσης τους πολύ δυνατούς ανέμους, οπότε πρέπει να θυμίζεις συνέχεια στον εαυτό σου να μένει μακριά από τους τοίχους! Ήμουν ευχαριστημένος με το μονοθέσιο και πραγματικά διαχειριστήκαμε τον ρυθμό μας, έχοντας ένα αρκετά μεγάλο προβάδισμα από τις Mercedes. Ήταν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο συνολικά και τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα ήταν σίγουρα καταπληκτικά. Στις δύο αυτές πίστες έχουμε χαμηλή κάθετη δύναμη, οπότε θα δούμε πώς θα τα πάμε και σε άλλες πίστες. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με αυτή τη φόρμα, αλλά αυτή τη στιγμή απλά απολαμβάνουμε τη στιγμή. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι με αυτό που κάνουμε, η σχέση που έχω με την ομάδα είναι πραγματικά καλή και όταν το μονοθέσιο πηγαίνει καλά, όλα δένουν μεταξύ τους».

Δείτε τις δηλώσεις των Σάινθ, Ράσελ και Φερστάπεν, μετά το τέλος του αγώνα εδώ:

Όσον αφορά στην απόδοση των ομάδων, η McLaren προβλημάτισε καθώς δεν είχε την ταχύτητα να κερδίσει θέσεις. Μετά την έξοδο του Πιάστρι στην αρχή, ο Νόρις έμεινε στις πιο πίσω θέσεις. Οι Ferrari απογοήτευσαν για έναν ακόμη αγώνα, σε αντίθεση με τις Mercedes που κατάφεραν να μαζέψουν 30 βαθμούς και να περάσουν τους «κόκκινους», ανεβαίνοντας στη 2 η θέση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος κατασκευαστών. Την ίδια στιγμή ο Νόρις μείωσε τη διαφορά του από τον Πιάστρι

στους 25 βαθμούς, ενώ ο Φερστάπεν μπήκε στο παιχνίδι καθώς απέχει 69 βαθμούς από την κορυφή, με 199 να απομένουν να μοιραστούν σε 7 αγώνες.

Τα μονοθέσια δίνουν το επόμενο ραντεβού στο 18 ο Grand Prix της χρονιάς, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στη Σιγκαπούρη, ζωντανά, αποκλειστικά, στις 15:00, σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Μη χάσετε στιγμή!