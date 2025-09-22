Το YANGWANG U9 Xtreme είναι το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο, με τελική ταχύτητα 496,22 χλμ./ώρα.

Η YANGWANG, η premium μάρκα της BYD, κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ τελικής ταχύτητας για αυτοκίνητο παραγωγής, φτάνοντας τα 496,22 χλμ./ώρα, στην πίστα δοκιμών ATP Automotive Testing Papenburg στη Γερμανία.

Η επίδοση σημειώθηκε με το νέο υπεραυτοκίνητο YANGWANG U9 Xtreme στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ για ηλεκτρικό όχημα αλλά και το μέγιστο των 490,484 χλμ./ώρα του ταχύτερου βενζινοκίνητου μοντέλου, καθιστώντας το, το ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο συνολικά.

Αρχικά γνωστό με την ονομασία U9 Track/Special Edition, και πλέον επίσημα ως YANGWANG U9 Xtreme στην έκδοση παραγωγής (ή U9X εν συντομία), το ταχύτερο αυτοκίνητο στον πλανήτη βασίζεται στην υπάρχουσα τεχνική αρχιτεκτονική του U9, που κυκλοφορεί ήδη στην Κίνα, και αξιοποιεί μία σειρά συστημάτων με πρωτοποριακή τεχνολογία.

Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης με ηλεκτρικά υπερ-υψηλής τάσης 1200V (σε σύγκριση με 800V), μπαταρία Blade λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου με εντυπωσιακό ρυθμό εκφόρτισης 30C, τέσσερις υπερ-υψηλής ταχύτητας ηλεκτροκινητήρες που λειτουργούν έως και τις 30.000 σ.α.λ. και αποδίδουν συνολικά περισσότερους από 3.000 ίππους, ελαστικά semi-slick αγωνιστικών προδιαγραφών, καθώς και αναβαθμισμένη ανάρτηση DiSus-X με ειδική ρύθμιση για να ανταποκρίνεται στις αυξημένες καταπονήσεις της οδήγησης σε πίστα.

Ο οδηγός του U9X ήταν ο Marc Basseng, Γερμανός στην καταγωγή, ειδικός σε πίστες και με μακρά πορεία στους αγώνες αυτοκινήτων, δήλωσε με στόμφο: «Αυτό το ρεκόρ ήταν εφικτό μόνο επειδή το U9 Xtreme διαθέτει απλά απίστευτες επιδόσεις. Τεχνικά, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Χάρη στον ηλεκτροκινητήρα, το αυτοκίνητο είναι αθόρυβο, δεν υπάρχουν μεταφορές φορτίου, και αυτό μου επιτρέπει να συγκεντρώνομαι ακόμα περισσότερο στην πίστα».

Το U9 Xtreme είναι πλέον διαθέσιμο για πελάτες, σε περιορισμένη παραγωγή που δεν θα ξεπεράσει τις 30 μονάδες. Η ονομασία του προέρχεται από την αγγλική λέξη Extreme που σημαίνει «όριο» και «απόλυτο», με έμφαση στο γράμμα «Χ» που αντιπροσωπεύει το άγνωστο.

Με την κατάρριψη ενός νέου παγκόσμιου ρεκόρ ταχύτητας, η YANGWANG επαναπροσδιορίζει την έννοια του βιώσιμου supercar. Με την υποστήριξη της καινοτομίας και των δεσμεύσεων βιωσιμότητας της BYD, η YANGWANG αξιοποιεί την τεχνολογία αιχμής για να προσφέρει ασύγκριτες επιδόσεις, ασφάλεια και απαράμιλλη οδηγική εμπειρία.