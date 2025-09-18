Το SEAL 6 DM-i TOURING κάνει το δημόσιο ντεμπούτο του στο Μόναχο.

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) στον κόσμο, χρησιμοποίησε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση αυτοκινήτου του 2025 για να επιβεβαιώσει τα σχέδια παραγωγής του πρώτου εργοστασίου της στην ήπειρο και να παρουσιάσει στο κοινό το δεύτερο Super Hybrid μοντέλο της, το SEAL 6 DM-i TOURING.

Στην επίσημη συνέντευξη τύπου της εταιρείας στην IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, επιβεβαίωσε σημαντικές εξελίξεις για το DOLPHIN SURF, το πρόσφατα λανσαρισμένο compact EV που κατέκτησε τον τίτλο «World Urban Car of the Year».

Το πιο προσιτό μοντέλο της BYD στην Ευρώπη απέσπασε την κορυφαία βαθμολογία ασφάλειας των πέντε αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP, αποδεικνύοντας ότι η αταλάντευτη δέσμευση της εταιρείας στην τεχνολογική καινοτομία και εξέλιξη δημιούργησε ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει στην κατηγορία compact EV.

Επιπλέον, η κα Li επιβεβαίωσε ότι το DOLPHIN SURF θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα κατασκευάζεται στο νέο εργοστάσιο της BYD στο Szeged, Ουγγαρία, με την έναρξη λειτουργίας του να προγραμματίζεται για το τέλος του 2025. Το DOLPHIN SURF θα σηματοδοτήσει το ξεκίνημα της παραγωγής μοντέλων BYD στην Ευρώπη για την ευρωπαϊκή αγορά.