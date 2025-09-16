Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Skoda προσκαλεί τους οδηγούς να ζήσουν μια εμπειρία που συνδυάζει το συναίσθημα με την καινοτομία.

Με αφορμή την 9η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης, η Skoda εγκαινιάζει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης Skoda», προσκαλώντας τους οδηγούς να κάνουν το επόμενο βήμα στην προσωπική τους εμπειρία κινητικότητας. Στο πλαίσιο της ενέργειας:

Τα κορυφαία ηλεκτρικά SUV της μάρκας – Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé – προσφέρονται με συνολικό όφελος έως 6.000 €. Κάθε νέος πελάτης αποκτά δωρεάν ολοκληρωμένο πακέτο φόρτισης αξίας 840 €, σε συνεργασία με την Protergia, που περιλαμβάνει Wallbox Elli Charger Connect και υπηρεσία μελέτης/τοποθέτησης.

Το συνολικό όφελος των 6.000 € περιλαμβάνει: Την προωθητική ενέργεια Skoda e-Bonus αξίας 3.000 €

Το κρατικό πρόγραμμα επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Με αυτόν τον τρόπο, η απόκτηση ενός ηλεκτρικού Skoda γίνεται πιο προσιτή και ελκυστική από ποτέ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η γκάμα ηλεκτρικών SUV Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé ενσωματώνει:

Τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid

Την αιχμή της τεχνολογίας συνδεσιμότητας

Απαράμιλλη άνεση για καθημερινές και lifestyle μετακινήσεις

Τα μοντέλα προσφέρουν ελευθερία χωρίς περιορισμούς, με μηδενικούς ρύπους και πρακτικότητα, από τις αστικές μετακινήσεις έως τις οικογενειακές εξορμήσεις.

Η Skoda καλεί τους οδηγούς να ζήσουν μια εμπειρία που συνδυάζει το συναίσθημα με την καινοτομία.

Η προσφορά ισχύει για πελάτες λιανικής έως 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Μήνας Ηλεκτροκίνησης Skoda – Ο καλύτερος μήνας για να οδηγήσετε το μέλλον!