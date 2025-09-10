Games
Που θα δείτε την σπάνια BMW M4 CS Edition VR46;

Η BMW Hellas και η Σπανός ΑΕ., εξασφάλισαν για την ελληνική αγορά, την μοναδική BMW M4 CS Edition VR46.

Ένα από τα 92 αυτοκίνητα θα κατασκευαστούν προς τιμήν του θρυλικού αναβάτη και οδηγού Valentino Rossi. Πιο συγκεκριμένα, η BMW M4 CS Edition VR46 που βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα είναι μία από τις 46 που θα κατασκευαστούν σε έκδοση «Sport».

Βαμμένη στο ειδικό χρώμα Marina Bay Blue, με τον αριθμό «46» στο πλάι σε πιο σκούρο μεταλλικό Tanzanite Blue και με ορατά ανθρακονήματα, λογότυπα VR46 και λεπτομέρειες του αμαξώματος στο χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα Sao Paulo. Στην καμπίνα, το δέρμα σε χρώμα Night Blue στα καθίσματα, οι λεπτομέρειες σε Sao Paulo Yellow και η επιγραφή «1/46» επιβεβαιώνουν τον δυναμικό χαρακτήρα αυτού του ξεχωριστού μοντέλου, που τιμά τον οδηγό-θρύλο της BMW M Motorsport.

BMW_M4_CS_Edition_VR46_Spanos_SA_02_235c1.jpg

Κάτω από το καπό της BMW M4 CS Edition VR46 βρίσκεται ένας υψηλόστροφος 6κύλινδρος κινητήρας 3,0 lt με τεχνολογία M TwinPower Turbo. Με μέγιστη πίεση λειτουργίας των δύο mono-scroll turbo τα 2,1 bar, η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 550 PS και μεταφέρεται στον δρόμο μέσω ενός 8τάχυτου κιβωτίου M Steptronic, του προηγμένου συστήματος τετρακίνησης M xDrive και του ενεργού διαφορικού M. Για το 0-100 km/h αρκούν 3,4 δεύτερα και για το 0-200 km/h μόλις 11,1'', ενώ, η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 302 km/h.

Εκτός από τη συγκίνηση της οδήγησης αυτού του ξεχωριστού μοντέλου, ο τυχερός αγοραστής της BMW M4 CS Edition VR46 έχει το προνόμιο να απολαύσει μια διήμερη εμπειρία στην Ιταλία, η οποία περιλαμβάνει γεύμα στο VR46 Motor Ranch και γνωριμία με τον θρύλο Valentino Rossi, και επίσκεψη στην πίστα Misano World Circuit Marco Simoncelli για μια αποκλειστική εμπειρία οδήγησης με τα πιο πρόσφατα μοντέλα BMW M.

BMW_M4_CS_Edition_VR46_Spanos_SA_08_182e5.jpg

Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι της εταιρείας έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά την «ελληνική» BMW M4 CS Edition VR46, στην έκθεση της BMW Σπανός ΑΕ., Λ. Συγγρού 299, στη Νέα Σμύρνη.

