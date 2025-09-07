Η LG παρουσιάζει στην IAA Mobility τις νέες συνεργασίες περιεχομένου για την αναβάθμιση της εμπειρίας εντός οχήματος

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η LG θα διοργανώσει ειδικό session με τίτλο «Redefining the In-Cabin Experience: Why the Automotive Content Ecosystem Matters».

Η LG Electronics (LG), κορυφαία καινοτόμος στον τομέα της τεχνολογίας κινητικότητας, ετοιμάζεται να παρουσιάσει το πρωτοποριακό της όραμα για το μέλλον της κινητικότητας στην IAA MOBILITY 2025, που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στο Μόναχο της Γερμανίας.

Αναγνωρισμένη ως η κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα για την κινητικότητα, την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα, η IAA MOBILITY συγκεντρώνει ηγέτες από διάφορους κλάδους σε παγκόσμιο επίπεδο. Κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι το software-defined vehicle (SDV), η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η συνδεσιμότητα και οι έξυπνες υποδομές.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η LG θα διοργανώσει ειδικό session με τίτλο «Redefining the In-Cabin Experience: Why the Automotive Content Ecosystem Matters». Το session θα ξεκινήσει με ομιλία του Eun Seok-hyun, προέδρου της LG Vehicle Solution (VS) Company, ο οποίος θα παρουσιάσει το στρατηγικό όραμα της LG για το μέλλον της εμπειρίας εντός καμπίνας και τον αυξανόμενο ρόλο του Automotive Content Platform (ACP).

Η LG ACP, που λειτουργεί με βάση το webOS, παίζει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του οράματος της εταιρείας για τα SDVs, μεταφέροντας τις εμπειρίες οικιακής ψυχαγωγίας μέσα στο όχημα. Στη διάρκεια του event, η LG θα παρουσιάσει σημαντικές νέες εξελίξεις στο οικοσύστημα περιεχομένου της, οι οποίες καθίστανται εφικτές, χάρη σε στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους παγκόσμιους παρόχους ψηφιακής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν καθοριστικό βήμα προς τον επαναπροσδιορισμό του οχήματος ως ενός περιβάλλοντος συνδεδεμένου και επικεντρωμένου στο περιεχόμενο.

Μετά την ομιλία, θα ακολουθήσει συζήτηση πάνελ στην οποία θα συμμετάσχουν, εκτός από τον κ. Eun, ο Chris Jo, επικεφαλής του webOS Platform Business Center της LG Media Entertainment Solution Company, καθώς και στελέχη από τους νέους στρατηγικούς συνεργάτες της εταιρείας. Η συζήτηση θα εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο οι συνεργασίες αυτές αναδιαμορφώνουν την εμπειρία περιεχομένου εντός οχήματος, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση τόσο των οδηγών όσο και των επιβατών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν νέα αξία για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων μέσω ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

«Η LG έχει αναγνωριστεί εδώ και χρόνια για τον τρόπο με τον οποίο εμπλουτίζει την καθημερινότητα μέσω των καινοτόμων ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων της», δήλωσε ο κ. Eun. «Τώρα μεταφέρουμε αυτήν την τεχνογνωσία– μεταμορφώνοντας τα οχήματα σε καθηλωτικά, πλούσια σε εμπειρίες περιβάλλοντα. Μαζί με τους συνεργάτες μας, επιταχύνουμε τη δημιουργία ενός δυναμικού και επεκτάσιμου οικοσυστήματος περιεχομένου για τη νέα εποχή του experience-defined vehicle».

Το session της LG με τίτλο “Redefining the In-Cabin Experience: Why the Automotive Content Ecosystem Matters” είναι προγραμματισμένο για τις 9 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 π.μ. (CEST), στο Summit Stage, Hall B2, Trade Fair Center Messe München. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της IAA MOBILITY 2025.