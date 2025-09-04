Honda: Επίσημος συνεργάτης και πάροχος οχημάτων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Tokyo 25

Όλα τα επίσημα οχήματα Honda θα φέρουν ειδικό σχεδιασμό αποκλειστικά για το WCH Tokyo 25.

Η Honda Motor Co., Ltd. ανακοίνωσε ότι θα παρέχει τα επίσημα οχήματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Tokyo 25, το οποίο θα διεξαχθεί από 13 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025 στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας. Συνολικά, θα διατεθεί στόλος 120 οχημάτων, με έμφαση στην πράσινη τεχνολογία και την καινοτομία, περιλαμβάνοντας υδρογονοκίνητα (FCEVs), ηλεκτρικά (BEVs) και υβριδικά (HEVs) μοντέλα.

Με το θέμα της διοργάνωσης WCH Tokyo 25 — «Μεγιστοποίηση της συγκίνησης και της έμπνευσης από τις σπουδαίες επιδόσεις των αθλητών, μέσω της πραγματοποίησης μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης και ασφαλούς διοργάνωσης, παρέχοντας μια ευρεία ποικιλία προϊόντων κινητικότητας εξοπλισμένων με καινοτόμες τεχνολογίες» — η Honda θα διαθέσει έναν στόλο περίπου 120 οχημάτων, κυρίως περιβαλλοντικά υπεύθυνων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών οχημάτων κυψελών καυσίμου (FCEVs), ηλεκτρικών οχημάτων μπαταρίας (BEVs) και υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων (HEVs). Όλα τα επίσημα οχήματα Honda θα φέρουν ειδικό σχεδιασμό αποκλειστικά για το WCH Tokyo 25.



Για την υποστήριξη των αγώνων μαραθωνίου ανδρών και γυναικών, το CR-V e:FCEV θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα του Αρχιδιαιτητή, ενώ το N-VAN e:, ένα επαγγελματικό mini-EV εξοπλισμένο με τον χρονομετρητικό εξοπλισμό της Seiko, θα λειτουργήσει ως το επίσημο όχημα χρονομέτρησης.

Επιπλέον, η Honda θα παρέχει τις φορητές συσκευές εξωτερικής παροχής ενέργειας Power Exporter e: 6000 και 9000, οι οποίες θα αντλούν ηλεκτρική ενέργεια από το N-VAN e: και θα την παρέχουν στα χαλάκια κεραίας κάθε 5 χλμ.

Μαραθώνιος Ανδρών - Γυναικών Όχημα αρχιδιαιτητή (Honda CR-V e:FCEV)

Μαραθώνιος Ανδρών - Γυναικών Επίσημο Όχημα Χρονομέτρησης (Honda N-VAN e:)

Το νέο σπορ μοντέλο Prelude και το νέο mini-EV N-ONE e: θα χρησιμοποιηθούν ως οχήματα ελέγχου διαδρομής. Επιπλέον, το ηλεκτρικό προσωπικό όχημα CUV e:, που λειτουργεί με την εναλλάξιμη μπαταρία Honda Mobile Power Pack e:, θα χρησιμοποιηθεί ως μοτοσυκλέτα-κάμερα για την καταγραφή των επιδόσεων.

Μεταφορές και Υποστήριξη Προσωπικού

Για τη μεταφορά προσωπικού και συμμετεχόντων, η Honda θα διαθέσει το CR-V e:FCEV, καθώς και υβριδικά μοντέλα όπως τα Step WGN e:HEV, Odyssey e:HEV και ZR-V e:HEV.

Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί το Honda UNI-ONE, μια συσκευή προσωπικής κινητικότητας χωρίς χρήση χεριών, που καθοδηγείται με τη μετατόπιση του σωματικού βάρους.

Έκθεση Οχημάτων εντός Σταδίου & Τηλεκατευθυνόμενο Όχημα

Κατά τη διάρκεια του WCH Tokyo 25 και για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου, θα παρουσιαστεί όχημα εντός του σταδίου. Στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας θα εκτεθεί το Honda 0 SUV Prototype, το οποίο θα παρουσιαστεί πρώτα στη Βόρεια Αμερική το 2026 ενώ θα ακολουθήσει η πώλησή του παγκοσμίως. Επιπλέον, η Honda κατασκεύασε αποκλειστικά για το WCH Tokyo 25, ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα κλίμακας 1/4 του Honda 0 SUV Prototype, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στα αγωνίσματα ρίψεων (Ακόντιο, Σφαιροβολία, Δισκοβολία) — για την περισυλλογή των οργάνων ρίψεων και τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά τους, μειώνοντας έτσι τον φόρτο εργασίας του προσωπικού και συμβάλλοντας στην ομαλή διεξαγωγή των αγωνισμάτων ρίψεων.

Έκθεση Προϊόντων Κινητικότητας Honda εκτός Σταδίου

Τα προϊόντα κινητικότητας της Honda, τα οποία θα υποστηρίξουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Tokyo 25, θα εκτεθούν σε χώρο μπροστά από το Tokyo Metropolitan Gymnasium, δίπλα στο Εθνικό Στάδιο. Η έκθεση θα περιλαμβάνει εντυπωσιακά σκηνικά και άλλα εφέ, ώστε να δημιουργείται η εντύπωση ότι τα οχήματα βρίσκονται σε κίνηση, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα μοναδικό σημείο φωτογράφισης. Επιπλέον, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν πάνω στο CUV e:, στην έκδοση αστυνομικής μοτοσυκλέτας του Honda NT1100, καθώς και στο UNI-ONE. Αυτές οι εκθέσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν εμπειρίες που θα κάνουν τους επισκέπτες να αισθανθούν πιο συνδεδεμένοι με το WCH Tokyo 25.

UNI-ONE ((με ειδικό περίβλημα WCH Tokyo 25)

Οχήματα και Συσκευές Honda στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Tokyo 25

Αυτοκίνητα:

・Νέο Prelude

・N-VAN e: (με ειδικό περίβλημα WCH Tokyo 25)

Μοτοσυκλέτες:

・CUV e: (με ειδικό περίβλημα WCH Tokyo 25)

・NT1100 (έκδοση αστυνομικής μοτοσυκλέτας)

Κινητικότητα επόμενης γενιάς:

・UNI-ONE (με ειδικό περίβλημα WCH Tokyo 25)

Τηλεκατευθυνόμενο Όχημα:

・Τηλεκατευθυνόμενο όχημα κλίμακας ¼, Honda 0 SUV Prototype, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την περισυλλογή των οργάνων ρίψεων.

Σχετικά με το WCH Tokyo 25

Όνομα Εκδήλωσης: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Tokyo 25

Οργανωτής/Διοργανωτής: World Athletics

Φιλοξενούσα Οργάνωση: Japan Association of Athletics Federations (JAAF)

Περίοδος Εκδήλωσης: 13 – 21 Σεπτεμβρίου 2025 (9 ημέρες)

Αριθμός Συμμετεχουσών Χωρών και Εδαφών: περίπου 200

Αριθμός Συμμετεχόντων Αθλητών: πάνω από 2.000

Χώρος Διεξαγωγής: Εθνικό Στάδιο Ιαπωνίας και άλλες εγκαταστάσεις στο Τόκιο, Ιαπωνία



Η Honda θα μοιράζεται συνεχώς τις ιστορίες της και το πάθος της για την υποστήριξη των αθλητών που αναλαμβάνουν προκλήσεις στο WCH Tokyo 25 και θα παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία οχημάτων Honda που έχουν ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης





Σύμφωνα με το όραμα της Honda για τις αθλητικές της δραστηριότητες – «Να αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που αναλαμβάνουν προκλήσεις μέσω αθλητικών δραστηριοτήτων και να γίνει η ζωή όλων πιο ευχάριστη» – η Honda θα συνεχίσει να υποστηρίζει αθλητές που αναλαμβάνουν προκλήσεις για την πραγματοποίηση των δικών τους ονείρων.