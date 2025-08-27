Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Auto - Moto

Η Skoda κατακτά την 3η θέση πωλήσεων στην Ευρώπη στο 1ο εξάμηνο του 2025

Η Skoda κατακτά την 3η θέση πωλήσεων στην Ευρώπη στο 1ο εξάμηνο του 2025
Δυναμική ανάπτυξη για την Skoda.

Η Skoda Auto σημείωσε εντυπωσιακή ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας παγκόσμιες παραδόσεις 509.400 οχημάτων (+13,6%) και κατακτώντας την 3η θέση πωλήσεων στην Ευρώπη (ΕΕ-27, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία). Με έσοδα που ανήλθαν σε €15,07 δισ. (+10,4%) και λειτουργικά κέρδη €1,285 δισ. (+11,8%), η μάρκα αποδεικνύει τη σταθερά ισχυρή της κερδοφορία με περιθώριο 8,5%.

Η επιτυχία αυτή αντικατοπτρίζει την στρατηγική της Skoda να συνδυάζει τεχνολογική υπεροχή, πρωτοποριακό design (Modern Solid) και βιώσιμη κινητικότητα. Στην Ευρώπη, οι ηλεκτρικές και plug-in υβριδικές εκδόσεις ξεπέρασαν το 22,8% των παραδόσεων, αποδεικνύοντας ότι η μάρκα οδηγεί με συνέπεια τη μετάβαση στη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Τα ολοκαίνουργια Enyaq και Elroq ξεχώρισαν στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ η νέα plug-in hybrid έκδοση του Kodiaq προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χλμ.

Η Skoda συνεχίζει να επεκτείνει τη διεθνή της παρουσία, με κορυφαίες επιδόσεις στην Ινδία (+107,7% με το νέο Kylaq) και τη στρατηγική είσοδο στο Βιετνάμ με το Kushaq, ενισχύοντας τον ρόλο της ως παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Η ανάπτυξη αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση της μάρκας να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις αγορές της Ασίας, της Βόρειας Αφρικής και της ASEAN.

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, δήλωσε: «Η Skoda αποδεικνύει ότι μπορεί να συνδυάζει κερδοφορία, τεχνολογική καινοτομία και διεθνή ανάπτυξη. Το γεγονός ότι κατακτήσαμε την 3η θέση στην Ευρώπη μέσα σε λίγα χρόνια, αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των πελατών και τη δύναμη του brand. Συνεχίζουμε με αφοσίωση στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας ελευθερία επιλογής και premium εμπειρία οδήγησης σε κάθε οδηγό».

Με παρουσία σχεδόν σε 100 αγορές και παραγωγικές βάσεις στην Ευρώπη και την Ασία, η Skoda Auto εξελίσσεται σε μια παγκόσμια δύναμη κινητικότητας, ισορροπώντας ανάμεσα στη βιωσιμότητα, την τεχνολογία αιχμής και την καθημερινή οδηγική απόλαυση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Πώς το τρέξιμο επηρεάζει τα γόνατά σας

Πώς το τρέξιμο επηρεάζει τα γόνατά σας

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

Η Skoda Auto χρησιμοποιεί βιώσιμο καύσιμο HVO στα νέα diesel μοντέλα της

Η Skoda Auto χρησιμοποιεί βιώσιμο καύσιμο HVO στα νέα diesel μοντέλα της

Auto - Moto
Οι σπορ εκδόσεις RS ολοκληρώνουν την οικογένεια Skoda Enyaq ως κορυφαίες επιλογές της γκάμας

Οι σπορ εκδόσεις RS ολοκληρώνουν την οικογένεια Skoda Enyaq ως κορυφαίες επιλογές της γκάμας

Auto - Moto
Συνεχίζει την ανοδική της πορεία η SKODA

Συνεχίζει την ανοδική της πορεία η SKODA

Auto - Moto
130 χρόνια Skoda: «Σαρώνει» την Ευρώπη - 4η σε πωλήσεις

130 χρόνια Skoda: «Σαρώνει» την Ευρώπη - 4η σε πωλήσεις

Auto - Moto

NETWORK

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

healthstat.gr
Πώς το τρέξιμο επηρεάζει τα γόνατά σας

Πώς το τρέξιμο επηρεάζει τα γόνατά σας

healthstat.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

ienergeia.gr
Πώς θα καταλάβετε αν τα απορρυπαντικά ρούχων βλάπτουν τον οργανισμό σας

Πώς θα καταλάβετε αν τα απορρυπαντικά ρούχων βλάπτουν τον οργανισμό σας

healthstat.gr
Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

healthstat.gr