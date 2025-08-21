Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Auto - Moto

Ομαδική αγωγή κατά της Tesla για τους ισχυρισμούς αυτόνομης οδήγησης

pexels/I&#039;m Zion pexels/I'm Zion
Ομαδικές αγωγές από δύο ομάδες οδηγών που αγόρασαν το πακέτο τεχνολογίας Full Self-Driving.

Η Tesla θα αντιμετωπίσει μια ομαδική αγωγή από οδηγούς της Καλιφόρνια, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο Έλον Μασκ τους παραπλανούσε επί οκτώ χρόνια σχετικά με τις δυνατότητες της αυτόνομης οδήγησης των ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας του, αναφέρει το Reuters.

Η μετοχή της Tesla υποχώρησε κατά 0,8% στο άνοιγμα της Τρίτης.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Ρίτα Λιν, δήλωσε ότι το συνηθισμένο ερώτημα σχετικά με το εάν η Tesla δεν διέθετε αισθητήρες για να επιτύχει αυτονομία υψηλού επιπέδου, καθώς και η αδυναμία της να «επιδείξει αυτόνομη οδήγηση μεγάλων αποστάσεων με οποιοδήποτε από τα οχήματά της» δικαιολογούσε ομαδικές αγωγές από δύο ομάδες οδηγών που αγόρασαν το πακέτο τεχνολογίας Full Self-Driving, αναφέρει το Reuters.

Στην απόφασή της τη Δευτέρα, η δικαστής με έδρα το Σαν Φρανσίσκο δήλωσε επίσης ότι χιλιάδες άνθρωποι πιθανότατα είδαν τον ισχυρισμό της Tesla στην ενότητα «Αυτόματος πιλότος» του ιστότοπου της μάρκας από τον Οκτώβριο του 2016 έως τον Αύγουστο του 2024 ότι τα οχήματά της περιείχαν υλικό για πλήρη αυτόνομη οδήγηση.

Η Tesla έκανε παρόμοιο ισχυρισμό σε μια ανάρτηση ιστολογίου, σε ένα ενημερωτικό δελτίο και σε μια τριμηνιαία ανακοίνωση κερδών, όπως και ο Musk σε μια συνέντευξη Τύπου του 2016, αναφέρει το Reuters.

«Ενώ αυτά τα κανάλια από μόνα τους μπορεί κανονικά να μην επαρκούν για να εδραιώσουν την προβολή ενός παραδοσιακού κατασκευαστή αυτοκινήτων σε ολόκληρη την κατηγορία, η ξεχωριστή διαφημιστική στρατηγική της Tesla δικαιολογεί μια απόκλιση από την τυπική προσέγγιση», έγραψε η Λιν.

Η Tesla δεν χρησιμοποιεί μαζική διαφήμιση ή ανεξάρτητους αντιπροσώπους και η Λιν είπε ότι ήταν λογικό να συμπεράνουμε ότι οι υποψήφιοι αγοραστές που ενδιαφέρονται για την τεχνολογία πλήρους αυτόνομης οδήγησης επισκέφθηκαν τον ιστότοπο της Tesla για να λάβουν πληροφορίες, αναφέρει το Reuters.

Οι δικηγόροι της Tesla δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό την Τρίτη.

Οι ομαδικές αγωγές μπορούν να επιτρέψουν μεγαλύτερες αποζημιώσεις με χαμηλότερο κόστος από ό,τι αν οι ενάγοντες αναγκάζονταν να μηνύσουν ατομικά.

Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι εξέτασαν εάν το πλήρες λογισμικό αυτόνομης οδήγησης της Tesla είναι ασφαλές. Το λογισμικό αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο του ρομποτικού ταξί της Tesla, αναφέρει το Reuters.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Ο λόγος που δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Ο λόγος που δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Life
Έμα Γουάτσον: Δικαστήριο της απαγόρευσε να οδηγεί για 6 μήνες

Έμα Γουάτσον: Δικαστήριο της απαγόρευσε να οδηγεί για 6 μήνες

Life
Βουτιά 7% για τη μετοχή της Tesla μετά την ανακοίνωση του Έλον Μασκ για ίδρυση πολιτικού κόμματος

Βουτιά 7% για τη μετοχή της Tesla μετά την ανακοίνωση του Έλον Μασκ για ίδρυση πολιτικού κόμματος

Auto - Moto
Η μουσική κατά την οδήγηση μειώνει το άγχος του οδηγού

Η μουσική κατά την οδήγηση μειώνει το άγχος του οδηγού

Auto - Moto

NETWORK

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

healthstat.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

healthstat.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

healthstat.gr
Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

healthstat.gr