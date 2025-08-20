Απλουστεύεται η διαδικασία εισαγωγής αυτοκινήτων - Τι αλλάζει για εμπόρους και ιδιώτες

Πλέον καθιερώνεται ένα πιο αυστηρό αλλά και πιο ξεκάθαρο σύστημα. Δείτε αναλυτικά.

Αλλαγές στη διαδικασία δήλωσης άφιξης κοινοτικών οχημάτων επέφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υιοθετώντας ένα νέο πλαίσιο που διευκολύνει τόσο τους επαγγελματίες εισαγωγείς όσο και τους ιδιώτες που φέρνουν αυτοκίνητα από το εξωτερικό. Μέχρι σήμερα, η διαδικασία χαρακτηριζόταν ως πολύπλοκη και αδιαφανής, με διαφορετικές απαιτήσεις ανά περίπτωση, που συχνά οδηγούσαν σε καθυστερήσεις και αμφιβολίες γύρω από τη νομιμότητα των συναλλαγών.

Με τη νέα απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθιερώνεται ένα πιο αυστηρό αλλά και πιο ξεκάθαρο σύστημα: όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα κατατίθενται ψηφιακά και εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, ενώ καθιερώνεται η υποχρέωση υπεύθυνης δήλωσης για τον τόπο φύλαξης του οχήματος έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Το νέο καθεστώς υπόσχεται λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη εξυπηρέτηση και περισσότερη διαφάνεια, δημιουργώντας όφελος τόσο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όσο και για το ίδιο το Δημόσιο.

Πλέον, μαζί με τη Δήλωση Άφιξης Οχήματος (γνωστή ως Δ.Α.Ο.) θα πρέπει να κατατίθενται ψηφιακά ορισμένα έγγραφα. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να χρειάζεται η φορτωτική του αυτοκινήτου, εφόσον μεταφέρθηκε με φορτηγό ή πλοίο, η άδεια κυκλοφορίας ή μια προσωρινή άδεια εάν είναι διαθέσιμη, καθώς και αποδείξεις που να δείχνουν ότι το όχημα πράγματι εισήλθε στην Ελλάδα, όπως εισιτήρια πλοίων ή αποδείξεις από διόδια. Αν κάποιο από αυτά τα έγγραφα δεν είναι έτοιμο την ημέρα υποβολής της δήλωσης, θα πρέπει να κατατεθεί μόλις εκδοθεί, το αργότερο όμως μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα από την άφιξη του αυτοκινήτου.

Επιπλέον, ο παραλήπτης του οχήματος θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρει τη διεύθυνση όπου θα βρίσκεται το αυτοκίνητο μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι και να πληρωθεί το τέλος ταξινόμησης. Με άλλα λόγια, ο ιδιοκτήτης ή ο έμπορος δεσμεύεται ότι το αυτοκίνητο δεν θα μετακινηθεί από τον δηλωμένο χώρο. Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει και μέσω της ηλεκτρονικής πύλης gov.gr, χωρίς να απαιτείται γνήσιο υπογραφής.

Μια ακόμη αλλαγή είναι ότι οι εισαγωγείς έχουν πλέον περισσότερες επιλογές ως προς τον τόπο προορισμού που θα δηλώσουν. Μπορούν να επιλέξουν είτε τον πλησιέστερο χώρο τελωνείου που έχει αρμοδιότητα για το τέλος ταξινόμησης, είτε άλλη αποθήκη ή εγκατάσταση σε περιοχή όπου υπάρχει αρμόδια τελωνειακή αρχή. Έτσι, διευκολύνονται οι επιχειρήσεις που θέλουν να κατευθύνουν τα αυτοκίνητα σε συγκεκριμένους αποθηκευτικούς χώρους, χωρίς να χάνεται ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.