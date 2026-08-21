Ολυμπιακός και ΑΕΚ προσφέρονται ως βασικά φαβορί πριν από την έναρξη της σεζόν για να κατακτήσουν τον φετινό τίτλο.

Η νέα σεζόν της Super League ξεκινάει στις 22 Αυγούστου 2026 και το ενδιαφέρον εκτοξεύεται. Οι ομάδες έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους, κάποιες έχουν δώσει κιόλας επίσημα παιχνίδια, και η Betsson παρουσιάζει πλούσια γκάμα επιλογών στα ειδικά και τα μακροχρόνια στοιχήματα.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ προσφέρονται ως βασικά φαβορί πριν από την έναρξη της σεζόν για να κατακτήσουν τον φετινό τίτλο. Οι «ερυθρόλευκοι» δίνονται στο 2.70**, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» προσφέρονται στο 2.90**. Ακολουθούν οι Παναθηναϊκός με 4.20** και ΠΑΟΚ με 6.50**. Παράλληλα, το να τερματίσει ο Ολυμπιακός στην πρώτη δυάδα στην κανονική διάρκεια το βλέπουμε στο 1.40**, με την ΑΕΚ να ακολουθεί στο 1.55**, τον Παναθηναϊκό στο 2.10** και τον ΠΑΟΚ στο 2.90**.

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Ως προς το ποια ομάδα θα υποβιβαστεί, συμπεριλαμβανομένων των play-out, βλέπουμε τις Κηφισιά και Καλαμάτα στο 1.60**, τον Παναιτωλιικό στο 2.90**, τον Ηρακλή στο 3.30** και τον Βόλο στο 5.50**.

Η AEK έχει διατηρήσει τον κορμό της και στοχεύει ξανά σε πορεία πρωταθλητισμού. Το να παραμείνει αήττητη στην κανονική διάρκεια δίνεται στο 20.00**, ενώ το να παραμείνει αήττητη εντός έδρας (κανονική διάρκεια) εμφανίζεται στο 3.35**. Στο 1.25** το να ηττηθεί έστω και μία φορά εντός. Οι ίδιες τιμές αφορούν τα αντίστοιχα στοιχήματα και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στον θρόνο έπειτα από μία διετία.

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Ο Παναθηναϊκός έχει μπει σε μια νέα εποχή με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο του. Το να παραμείνει αήττητος (κανονική διάρκεια) πάει στο 30.00**, ενώ το να μην χάσει εντός ανέρχεται στο 5.30**. Στο 1.12** το να ηττηθεί έστω και μία φορά στο σπίτι του. Αντιστοίχως για τον ΠΑΟΚ, το αήττητο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος εμφανίζεται στο 35.00**, το εντός έδρας αήττητο στο 5.75** και το να ηττηθεί στην Τούμπα στο 1.10*.

Όσον αφορά το ποιος θα τα πάει καλύτερα από τον άλλον στην κανονική διάρκεια, ο Παναθηναϊκός προσφέρεται στο 1.60** στο να τερματίσει ψηλότερα από τον ΠΑΟΚ (2.20**), η ΑΕΚ εντοπίζεται στο 1.60** στην κόντρα με τον Παναθηναϊκό (2.25**), ενώ ο Ολυμπιακός παρέχεται στο 1.50** στο head to head με τον Παναθηναϊκό (2.50).

Ταυτόχρονα, το ενδεχόμενο ο ΟΦΗ να γράψει τουλάχιστον έξι εντός έδρας νίκες στην κανονική διάρκεια της Super League δίνεται στο 3.00**. Με την ίδια απόδοση βλέπουμε και το σενάριο ο ΟΦΗ να συγκεντρώσει έξι ή περισσότερους βαθμούς απέναντι στους BIG-4 (Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ).

Στη μάχη για τον πρώτο σκόρερ στην κανονική διάρκεια της Super League, ο Ελ Καμπί (Ολυμπιακός) έχει απόδοση 3.75**, ο Λούκα Γιόβιτς (ΑΕΚ) 5.00**, ο Βάργκα (ΑΕΚ) 6.50**, ο Ντέσερς 8.00, όπως και ο συμπαίκτης του στον Παναθηναϊκό, Λιβάι Γκαρσία. Στο 11.00** τοποθετείται ο Αντρέας Τετέη (Παναθηναϊκός), ενώ στο 15.00** δίνονται ο Ανέστης Μύθου (ΠΑΟΚ) και ο Έλμιν Ράστοντερ (Παναθηναϊκός).

Στα ειδικά στοιχήματα της Super League βρίσκεις και άλλες επιλογές που να αφορούν παίκτες και τις επιδόσεις τους στη διάρκεια της σεζόν. Για παράδειγμα, το να σκοράρει ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ Over 14,5 γκολ στην κανονική διάρκεια πληρώνει 1.72** στην Betsson. Το αντίστοιχο Under το συναντάμε στο 2.00**.

Επιπλέον, το να σκοράρει συνδυαστικά τουλάχιστον 15 γκολ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος το δίδυμο Ταξιάρχης Φούντας και Τιάγκο Νους, φτάνει στο 4.00** στην πλατφόρμα της Betsson.

Αναφορικά με τις κίτρινες κάρτες, το Over 4.5 του Andrija Zivkovic (ΠΑΟΚ) στην κανονική διάρκεια της σεζόν το συναντάμε στο 2.50**, ενώ το Over 4.5 των Στέφαν Ντε Βράι (Παναθηναϊκός) και Παναγιώτη Ρέτσου (Ολυμπιακός) στο 3.00**. Στο 2.50** ανέρχεται το Over 6,5 κίτρινες στον Λάζαρο Ρότα (ΑΕΚ), στο 3.00** το Over 9,5 κίτρινες στον Τιάγκο Νους (ΟΦΗ).

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*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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