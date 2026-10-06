Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος απαντά μετά την ανακοίνωση του Νίκο Καρβέλα.

Το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, ο Νικος Καρβέλας θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια και να δώσει τη δική του απάντηση, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από τις οικονομικές απαιτήσεις που λέγονται ότι υπάρχουν, μετά την συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εξέδωσε ένα τετρασέλιδο δελτίο τύπου στο οποίο αναφέρεται στην καλλιτεχνική και προσωπική του σχέση με την ερμηνεύτρια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην οικονομική διάσταση του θέματος.

Λίγη ώρα αργότερα, ο συνήγορος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Live News» και το Νίκο Ευαγγελάντο, δίνοντας την δική του οπτική επί του θέματος.

Η απάντηση από τον συνήγορο της Άννας Βίσση

Ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε αρχικά: «Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ένα θέμα σχετικά με τους προσκεκλημένους του κυρίου Καρβέλα και η παραγωγή, δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό, είπε ότι δεν θα ήθελαν οι προσκεκλημένοι του κυρίου Καρβέλα να βρίσκονται κοντά εκεί που κάθεται ο παραγωγός και οι προσκεκλημένοι του και μάλιστα έγινε μετακίνηση σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο στο ΟΑΚΑ».

Αναφερόμενος στο απόσπασμα τις ανακοίνωσης που ο Νίκος Καρβελας μίλησε για την αλλαγή θέσεων, ο κ. Δημητρακόπουλος εξήγησε: «Συναινετικά έγινε αυτή η αλλαγή θέσεων, γιατί εγώ είχα επικοινωνία με γραπτά μηνύματα με τον κύριο Καρβέλα, ακριβώς διότι υπάρχει αυτή η γνωριμία μεταξύ μας και η επαγγελματική σχέση που είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν. Η αλλαγή των θέσεων έγινε συναινετικά, αφού εγώ μίλησα με την σύζυγο του κυρίου Καρβέλα. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι το αρνητικό».

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Παράλληλα, μίλησε για τις απαραίτητες οικονομικές καταβολές προς τον Νίκο Καρβέλα: «Έχει πληρωθεί σύμφωνα με αυτά τα οποία προβλέπονται με την κείμενη νομοθεσία. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, η ‘Αυτοδιαχείριση’, ένα νομικό μόρφωμα, ένας νομικός θεσμός ο οποίος διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα. Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ. Δεν υπάρχει άλλη αξίωση ενεργώς που να στηρίζεται στο νόμο ή σε σύμβαση».

«Αν ο κύριος Καρβέλας έχει άλλα νομικά επιχειρήματα, εγώ θα του έλεγα αντί να στείλει εξώδικα ή δεν έχει στείλει ακόμα εξώδικα, δικαίωμά του είναι να το κάνει, να μιλήσει απευθείας μαζί μου, να βρούμε μια λύση. Αυτό είναι. Τώρα, εάν έχει διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω σε καλλιτεχνικά θέματα και στη φιλοσοφία με την οποία θα πρέπει να κινείται στον χώρο του τραγουδιού ή στον χώρο της τέχνης η Άννα Βίσση, επ’ αυτού εγώ δεν έχω άποψη. Εγώ είμαι νομικός, δεν είμαι ούτε στιχουργός, ούτε είμαι συνθέτης».

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Και συνέχισε: «Εάν υπάρχει οικονομική αξίωση στην οποία μπορούμε να κουβεντιάσουμε και δεν συμφωνήσουμε, τότε μονοδρόμως θα πάμε στη δικαιοσύνη. Σας λέω όμως εγώ ότι ως νομικός, αξίωση η οποία μπορεί να στηρίζεται σε σύμβαση δεν υπάρχει. Αυτή είναι η νομική μου άποψη. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλω, Νίκο, να κάνω αντιπαράθεση με τον Νίκο Καρβέλα και να επιτρέψω και με την Άννα Βίσση να γίνεται σε τηλεοπτικούς χρόνους και σε τηλεοπτικές κουβέντες. Μπορούμε να μιλήσουμε μόνοι μας και να βρούμε μια λύση».

«Όταν υπάρχουν διαφωνίες και διαφορές, αν δεν επιλύονται μέσω του διαλόγου, θα πάμε στη δικαιοσύνη. Μπορώ όμως εγώ να σας πω ότι με νομικά επιχειρήματα αξίωση βάσιμη δεν έχει ο κύριος Καρβέλας».

«Και επίσης σας λέω την περίοδο ’27 - ‘28 θα δείτε ότι ο κύριος Καρβέλας και η κυρία Βίσση πάλι θα είναι μαζί στον χώρο τον καλλιτεχνικό, γιατί καλλιτεχνικά είναι σιαμαίοι ο Καρβέλας και η Βίσση. Ο ένας είναι αλληλένδετος με τον άλλον», κατέληξε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.