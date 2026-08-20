Ο ΠΑΟΚ πάει τώρα στη Νορβηγία και θέλει μόνο νίκη.

Με ισοπαλία ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ το ταξίδι στα Play Off του UEFA Conference League. Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος στο πρώτο ημίωρο με αρκετές χαμένες ευκαιρίες, αλλά βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το πλασέ του Κρίστιαν Έρικσεν (57').

Η… κύτρωση ήρθε με την κεφαλιά του Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα (80'), με τους 15.000 φίλους της ομάδας να αποχωρούν μάλλον δυσαρεστημένοι στο τέλος της αναμέτρησης.

Μόλις στα 17 δευτερόλεπτα ο Χατσίδης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, από πλάγια σούταρε ψηλά κι άστοχα, στο 3' στο σουτ του Μύθου η μπάλα κόντραρε και πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι ενώ στο 7' το δυνατό σουτ του Κένι πέρασε από την άλλη πλευρά, σε ένα δυναμικό ξεκίνημα των γηπεδούχων. Η Μπραν «απάντησε» στο 12' με την εντυπωσιακή ενέργεια του Φιν που κατέληξε στο άστοχο, κοντινό σουτ του Έρικσεν.

Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να δημιουργούν με τον Χατσίδη (14') να πλασάρει πάνω στον Ντίνγκελαντ και τον Σανταμαρία (15') να αστοχεί με το κεφάλι μετά από λανθασμένη έξοδο του τερματοφύλακα των Νορβηγών. Σαφώς πιο κλασική η φάση του 19', με τον Γιαννούλη να κάνει απίθανη ενέργεια και να δίνει... μισό γκολ στον Χατσίδη που όμως αστόχησε με το αριστερό.

Κάπου εκεί η ορμή του ΠΑΟΚ καταλάγιασε, με την Μπραν να ισορροπεί και το ημίχρονο να κλείνει με μια άστοχη κεφαλιά του Καμαρά (44'). Σε ανάλογο ρυθμό ξεκίνησε και το β' μέρος, με τον Ντίνγκελαντ να σταματάει το φαλτσαριστό του Τάισον (51'). Ήταν όμως πρόσκαιρο. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την απόδοσή τους κλείνοντας τον ΠΑΟΚ στα καρέ του.

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Κι αν ο Ντε Ρουβ κατάφερε να χάσει το... άχαστο προ κενής εστίας, δε συνέβη το ίδιο δυο λεπτά μετά. Από ενέργεια του Σόλτβεντ στα αριστερά, ο Κρίστιαν Έρικσεν με το αριστερό από το ύψος του πέναλτι έκανε το 0-1 στο 57'. Ο Αλέσιο Λίσι έδωσε στον Σερίφ Εντιαγέ το ντεμπούτο του, προχώρησε και σε τριπλή αλλαγή, έδωσε και στον Σόλα Σορετίρε την ευκαιρία για την επανεμφάνισή του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και δικαιώθηκε.

Κόρνερ του Λουσέ, κεφαλιά του Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα και 1-1 στο 80'. Γκολ που... ξύπνησε και την Τούμπα. Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να φτάσουν στην ολική ανατροπή στο 87', αν το πλασέ του Εντιαγέ από τη μικρή περιοχή δεν ήταν... άψυχο και στην αγκαλιά του Ντίνγκελαντ. Οι δυο ομάδες πλέον θα λύσουν μια και καλή τις διαφορές τους την ερχόμενη Πέμπτη (27/8, 20:00) στο Μπέργκεν με έπαθλο μια θέση στη League Phase του UEFA Conference League.