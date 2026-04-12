Αναλυτικά η κατάταξη του ομίλου για τις θέσεις 1-4.

Την τρίτη θέση κατέλαβε η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών στον όμιλο για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup που ολοκληρώθηκε σήμερα (12/4) στην Αλεξανδρούπολη.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο νίκησε 15-13 στα πέναλτι την Ισπανία (κανονική διάρκεια 11-11), στο τελευταίο παιχνίδι του για τη διοργάνωση στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης», περίμενε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης Ιταλία-Ουγγαρία, προκειμένου να μάθει την τελική θέση του στο γκρουπ. Η «σετεμπέλο» επιβλήθηκε 12-9 των Μαγυάρων, με αποτέλεσμα η ομάδα του Σάντρο Καμπάνια να καταλάβει τη δεύτερη θέση στον όμιλο για τις θέσεις 1-4 και το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου να καταταγεί τρίτο.

Πάντως, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Ουγγαρία είχαν ήδη εξασφαλίσει το «εισιτήριο» για την τελική φάση του World Cup, που θα διεξαχθεί το διάστημα 20-26 Ιουλίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπως και η Κροατία από το γκρουπ για τις θέσεις 5-8.

Η κατάταξη του ομίλου για τις θέσεις 1-4 έχει ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (3 αγώνες)