Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια.

Ένα φάουλ του Φουρνιέ στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης στοίχισε τη νίκη από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ηττήθηκε από τη Βαλένθια στη Roig Arena για τη 33η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τη Βαλένθια σε ένα κλειστό παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, με τον Βεζένκοβ και τον Ντόρσεϊ να δίνουν λύσεις στην επίθεση και να τους στέλνουν στο ημίχρονο με προβάδισμα.

Στο δεύτερο μέρος, η Βαλένθια αντέδρασε και το παιχνίδι εξελίχθηκε σε ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ μέχρι το φινάλε. Στην τελευταία φάση, οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα από τη γραμμή των βολών με τον Ντε Λαρέα, ενώ ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να απαντήσει, με τον Φουρνιέ να αστοχεί σε δίποντο στην εκπνοή.

Για τους Πειραιώτες 17 πόντους πέτυχε ο Σάσα Βεζένκοφ, ενώ από τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Μπάντιο με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός υποχωρεί στο 22-12 παραμένοντας στην πρώτη τετράδα, με την Βαλένθια να ανεβαίνει στο 21-12.

Επόμενη αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στις 3 Απριλίου απέναντι στη Βιλερμπάν στη Λυόν.