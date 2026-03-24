Τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ντουμπάι.

Σπουδαία νίκη με σκορ 104-107 πέτυχε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Ντουμπάι BC για τη 33η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα κρίσιμο ματς στο οποίο και οι δύο ομάδες ήθελαν πάση θυσία τη νίκη για να μείνουν σε τροχιά 6αδας.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση, διατηρώντας τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενοι την επιθετική τους αποτελεσματικότητα και φτάνοντας ακόμη και σε διψήφια διαφορά, με πρωταγωνιστή τον Μούσα.

Το «τριφύλλι», ωστόσο, αντέδρασε μετά την ανάπαυλα, βρίσκοντας λύσεις κυρίως από τους Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Ναν, που ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο μέρος. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε ντέρμπι μέχρι το φινάλε, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ.

{https://x.com/EuroLeague/status/2036545548912656505}

Στην κρίσιμη τελευταία περίοδο, οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο, όμως οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι στα καθοριστικά σουτ, με τον Ναν και τον Χέιζ-Ντέιβις να πετυχαίνουν μεγάλα τρίποντα που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της ελληνικής ομάδας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τον Παναθηναϊκό σε τρομερή βραδιά βρέθηκε ο Τζέντι Όσμαν με 23 πόντους, με τους Κέντρικ Ναν (21 πόντοι 5 ασίστ) και Χέιζ-Ντέιβις (22 πόντοι) να ακολουθούν. Από πλευράς Ντουμπάι, ο Ντζάναν Μούσα έβρισκε λύσεις από παντού για την ομάδα του πετυχαίνοντας 31 πόντους, ενώ ο πρώην «πράσινος» Ντουέιν Μπέικον πέτυχε άλλους 23.

{https://x.com/EuroLeague/status/2036541794603651481}

Με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 19-14, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα ώστε να μπει στην πρώτη εξάδα της διοργάνωσης. Το «τριφύλλι» έχει δύσκολο πρόγραμμα μέχρι το φινάλε της regular season, με την επόμενη αναμέτρηση να είναι απέναντι στη Μονακό (27/03) στο T-Center Athens.