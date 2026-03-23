Ο Μάνταλος έχει 71 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο Πέτρος Μάνταλος αποφάσισε να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε ότι είναι ένας παίκτης που θα λείψει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ κλείνει το «κεφάλαιο» της εθνικής ομάδας έχοντας 71 συμμετοχές, στις οποίες πέτυχε επτά γκολ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε στην απόφαση του Πέτρου Μάνταλου στο πλαίσιο δηλώσεων που έκανε με αφορμή την επιστροφή της εθνικής ομάδας στην αγωνιστική δράση, με τα φιλικά ματς κόντρα στην Παραγουάη (27/3, εντός έδρας) και την Ουγγαρία (31/3, εκτός έδρας).

«Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου κύκλου των παιχνιδιών μάς ενημέρωσε ότι επιθυμούσε να σταματήσει από την εθνική ομάδα. Μιλήσαμε μαζί του, μίλησα κι εγώ μαζί του. Ήταν πολύ ειλικρινής, μπορούσα να καταλάβω πλήρως το σκεπτικό του», δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

«Είναι ένα παιδί που ήταν πάρα πολύ χρήσιμος σε εμάς, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά και με την παρουσία του στα αποδυτήρια, γιατί είναι από τους πιο έμπειρους. Σίγουρα θα μας λείψει ο Πέτρος. Ένας παίκτης που έχει προσφέρει για πάρα πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα», επεσήμανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Ο Γιοβάνοβιτς ευχαρίστησε τον Μάνταλο «όχι μόνο για την περίοδο που είμαστε μαζί, αλλά και για όλη του την παρουσία τα τελευταία χρόνια στην εθνική, γιατί έχει πάρα πολλές συμμετοχές» και του ευχήθηκε «ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός επαγγελματίας και εύχομαι να παίξει ακόμα αρκετά χρόνια ποδόσφαιρο».

