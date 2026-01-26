Η διασκεδαστική πλευρά των χιονοκαταιγίδων, στη Νέα Υόρκη.

Οι χιονοκαταιγίδες που πλήττουν τις ΗΠΑ έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα, ενώ 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Λόγω της ιστορικής κακοκαιρίας «ντύθηκε» στα λευκά ακόμα και η Νέα Υόρκη και το Σέντραλ Παρκ μετατράπηκε σε «πίστα» του σκι και του snowboard.

Πολλοί έσπευσαν να απολαύσουν αυτή την ασυνήθιστη κατάσταση, ανάμεσά τους ο «μετρ» των χειμερινών σπορ, ο Σον Γουάιτ. Ο τρεις φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του snowboard (το 2006, το 2010 και το 2018) έσπευσε στο Σέντραλ Παρκ.

Εκεί, ενθουσίασε τον κόσμο με τα «κόλπα» του, καθώς μεταξύ άλλων έκανε άλμα πάνω από δύο ανθρώπους, τους κωμικούς Σέιν Γκίλις και Κρις Ο’ Κόνορ.

{https://www.instagram.com/p/DT-zB8AgrmH/}

{https://www.instagram.com/p/DT-Yz1IDpPk/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DT8-IEkjlk7/?img_index=1}