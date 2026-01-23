Για δεύτερη φορά στη διοργάνωση η εθνική ομάδα πόλο θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.

Η Ιταλία θα είναι ο αντίπαλος της εθνικής ομάδας πόλο ανδρών στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, την Κυριακή (25/1) στο Βελιγράδι.

Στον δεύτερο ημιτελικό, η διοργανώτρια Σερβία επικράτησε της Ιταλίας με 17-13 και πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό, στον οποίο θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία, που νωρίτερα νίκησε την εθνική ομάδα με 15-12.

Ο μικρός τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή (25/1) στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η εθνική ομάδα πόλο ανδρών θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στη διοργάνωση του Βελιγραδίου.

Κόντρα στην Ιταλία η Ελλάδα εξασφάλισε την πρόκριση στους «4» του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος επικρατώντας με 15-13. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος επί των Ιταλών στην ιστορία της διοργάνωσης.

Μάλιστα, έπειτα από εκείνο το ματς ο προπονητής της Ιταλίας- που έχει διατελέσει ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Ελλάδας- προέβλεπε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν έτοιμο να «κατακτήσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο» στην ιστορία του.

Σερβία - Ιταλία: Τα highlights του δεύτερου ημιτελικού

