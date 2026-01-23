Δεύτερη ευκαιρία για μετάλλιο θα έχει η εθνική ομάδα πόλο ανδρών στον μικρό τελικό.

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών πάλεψε, αλλά τελικά η Ουγγαρία τη «λύγισε» και την υποχρέωσε στην πρώτη της ήττα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, στον ημιτελικό, με 15-12.

Οι Μαγυάροι πήραν το «εισιτήριο» για τον τελικό, ενώ το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα έχει δεύτερη ευκαιρία για την κατάκτηση ενός μεταλλίου- του πρώτου για την εθνική πόλο ανδρών σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα- στον μικρό τελικό, που θα διεξαχθεί επίσης την Κυριακή (25/1, 18:00). Πλέον οι δύο ομάδες περιμένουν να μάθουν τους αντιπάλους τους, καθώς ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 21:30, στον οποίο η Σερβία και η Ιταλία θα «μονομαχήσουν» για την πρόκριση στον τελικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfw5133bhufl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η εθνική ομάδα «προδόθηκε» από το μεγάλο όπλο της, την άμυνα, κάτι που επεσήμανε και ο Θοδωρής Βλάχος μετά τη λήξη του ματς. Στο πρώτο ημίχρονο, που έληξε 8-8 οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ και το αντιπροσωπευτικό συγκότημα δεν κατάφερε να ξεφύγει με διαφορά μεγαλύτερη των 1-2 γκολ.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, με τρία σερί γκολ οι Ούγγροι πήραν προβάδισμα με 11-8, η εθνική ομάδα μείωσε, όμως από εκεί και μετά ήταν διαρκώς πίσω στο σκορ και η διαφορά έφτασε ακόμα και τα 4 τέρματα (14-10) και τελικά οι Μαγυάροι πήραν την πρόκριση με 15-12.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Θοδωρής Βλάχος πήρε κόκκινη κάρτα 44 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης, κάτι που σημαίνει ότι στον μικρό τελικό δεν θα είναι στον πάγκο της εθνικής ομάδας.

Ελλάδα- Ουγγαρία 12-15

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 3-4, 2-4, 2-3

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 3, Νικολαϊδης, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Ανγκιαλ, Μάνχερτς 4, Ακος Νάγκι 2, Βίντσε Βίγκβαρι, Ανταμ Νάγκι 2, Φέκετε, Τάτραϊ 1, Κόβατς, Βέντελ Βίγκβαρι 3, Γιάνσικ 1, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1, Βάργκα 1.