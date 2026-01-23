Στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος παίζει την Κυριακή η εθνική ομάδα πόλο ανδρών.

Το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος θα διεκδικήσει την Κυριακή (25/1) η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, στο Βελιγράδι.

Στον σημερινό ημιτελικό, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ουγγαρία. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έχασε με 15-12 και στον μικρό τελικό της Κυριακής θα έχει τη δεύτερη ευκαιρία για την κατάκτηση ενός μεταλλίου, που θα είναι το πρώτο της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο μικρός τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή (25/1), στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Οι διεθνείς θα μάθουν αργότερα απόψε τον αντίπαλό τους, καθώς στις 21:30 διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός, στον οποίο η Ιταλία και η Σερβία διεκδικούν το «εισιτήριο» για τον τελικό.

Τα highlights του ημιτελικού της Ελλάδας κόντρα στην Ουγγαρία

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfw5d5b0en41?integrationId=40599y14juihe6ly}