Τα παιδιά από τις ακαδημίες του Πανιωνίου στέλνουν ένα σημαντικό μήνυμα στους γονείς.

Φωνές, πίεση, διαμαρτυρίες, ακόμα και επεισόδια σε ακραίες περιπτώσεις. Δυστυχώς, όλα συχνά φαινόμενα σε αγώνες παιδιών, με «πρωταγωνιστές» τους γονείς τους. Ο Πανιώνιος θέλησε να στείλει ένα μήνυμα για το συγκεκριμένο φαινόμενο.

«Τα όνειρα ανήκουν στα παιδιά», είναι ο τίτλος του βίντεο. Και πρέπει να το δουν όλοι οι γονείς που τα παιδιά τους ασχολούνται με οποιοδήποτε άθλημα. Στο βίντεο ο ηθοποιός και υποστηρικτής του Πανιωνίου Αντώνης Κρόμπας αναλαμβάνει να δείξει όλες τις λάθος συμπεριφορές ενός γονιού όταν βλέπει το παιδί του να αθλείται. Πιο απλά, κάνει τον προπονητή της… κερδίζοντας, δίνοντας διαρκώς οδηγίες, ή φωνάζοντας διαμαρτυρόμενος για τις υποδείξεις του διαιτητή.

Τη σκυτάλη παίρνουν παιδιά από τις ακαδημίες του Πανιωνίου. «Οι φωνές από την εξέδρα δεν μας βοηθάνε. Όταν οι γονείς γίνονται προπονητές ή διαιτητές μας αγχώνουν. Μας πιέζουν και δεν μας αφήνουν να χαρούμε το παιχνίδι», λένε στην κάμερα.

«Δεν θέλουμε υποδείξεις και διαμαρτυρίες. Θέλουμε χειροκρότημα και ενθάρρυνση. Αφήστε μας να παίξουμε και τους προπονητές να κάνουν τη δουλειά τους. Μην προσπαθείτε να ζήσετε τη ζωή μας», αναφέρουν ακόμα.

«Σας θέλουμε δίπλα μας αλλά με το σωστό τρόπο. Ας δώσουμε το παράδειγμα γιατί ο αθλητισμός είναι γιορτή», είναι το δυνατό μήνυμα που στέλνουν.

{https://www.instagram.com/p/DTxkFVoiOZm/}