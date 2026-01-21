Η μετάδοση της κρίσιμης αναμέτρησης κατέγραψε εξαιρετικές επιδόσεις.

Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε το MEGA το βράδυ της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, με τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική του κυριαρχία στις μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις.

Η μετάδοση της κρίσιμης αναμέτρησης για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA κατέγραψε εξαιρετικές επιδόσεις, σημειώνοντας 25,7% στο δυναμικό κοινό 18-54. Ο αγώνας, σε περιγραφή του Αντώνη Κατσαρού, κυριάρχησε στη ζώνη μετάδοσής του, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με διαφορά τουλάχιστον 13 ποσοστιαίων μονάδων.

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν κατέκτησε την πρωτιά και στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 26,2%, ενώ σε επιμέρους ανδρικά κοινά η τηλεθέαση εκτοξεύθηκε, αγγίζοντας το 33,3%. Παράλληλα, η κάλυψη του αγώνα ξεπέρασε τους 1,8 εκατ. τηλεθεατές.

Το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού διατηρήθηκε αμείωτο και μετά τη λήξη του αγώνα. Η Post Game εκπομπή με τον Παναγιώτη Περπερίδη, με πλήρη ανάλυση και τα highlights της αγωνιστικής, κέρδισε πρωτιά στην τηλεθέαση καταγράφοντας 19,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 18,2% στο γενικό σύνολο.

Το MEGA ανανεώνει το ραντεβού με τους φιλάθλους για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, με τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα Άγιαξ – Ολυμπιακός.