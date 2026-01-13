Ο δήμος Αγίου Δημητρίου θέλει να τιμήσει με αυτή την απόφαση την προσφορά του άσου του Ολυμπιακού και της εθνικής ομάδας στον ελληνικό αθλητισμό.

Ο Γιώργος Πρίντεζης ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ από τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες καλαθοσφαιριστές.

Όπως τόνισε ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, «η ονοματοδοσία του γυμναστηρίου αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της στενής σχέσης του αθλητή με την πόλη και της διαδρομής του, που ξεκίνησε από τις γειτονιές του Αγίου Δημητρίου και έφτασε στην κορυφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Η τελετή ονοματοδοσίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι και θα είναι ανοιχτή για το κοινό.