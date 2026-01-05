Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Παρτιζάν και υπέγραψε συμβόλαιο για 2,5 χρόνια με τους Πειραιώτες.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς με την ομάδα του Βελιγραδίου σε 17 συμμετοχές στη φετινή Euroleague έχει 10.5 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 23’36” συμμετοχής κατά μέσο όρο.

O 29χρονος ψηλός θα συνθέσει μαζί με τους Μιλουτίνοφ, Χολ και Αντετοκούνμπο μια πανίσχυρη φροντ λάιν, ίσως την καλύτερη στη φετινή Euroleague.

Στις 15:05 με πτήση από το Βελιγράδι αναμένεται στην Ελλάδα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2,5 ετών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το who is whο

Γεννήθηκε: 03/05/1997

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 2.06 μ.

Θέση: Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες

Xavier (2016–2020)

Wonju DB Promy (2020)

Hapoel Tel Aviv (2020–2021)

Victoria Libertas (2021–2022)

Türk Telekom (2022–2023)

Anadolu Efes (2023–2024)

Partizan (2024–2026)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Στη φετινή Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Αδριατικής λίγκας (2025)

Ατομικές

MVP των τελικών της Αδριατικής λίγκας (2025)

MVP του τουρκικού πρωταθλήματος (2023)