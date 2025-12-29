«Θα είμαι για πάντα ο πιο φανατικός οπαδός αυτής της ομάδας», είπε για την Κηφισιά ο Τετέι.

Με ένα βίντεο στο οποίο δεν κρύβει τη συγκίνησή του, ο Ανδρέας Τετέι αποχαιρέτισε την Κηφισιά, καθώς γυρίζει σελίδα στην καριέρα του, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

«Είμαι ο Ανδρέας Τετέι κι αυτό είναι το αντίο μου. Είναι το πιο δύσκολο αντίο», αναφέρει στην αρχή του βίντεο. «Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να έρθει αυτή η στιγμή τόσο σύντομα, σε αυτή τη χρονιά. Και μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το περίμενα ότι αυτή η ιστορία θα κρατούσε έξι χρόνια στην Κηφισιά. Είμαι ευγνώμων γιατί αυτά τα έξι χρόνια νομίζω δεν θα τα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου», συνεχίζει.

«Η σχέση μου με τον Πάνο Πρίτσα είναι… δεν μπορώ να το περιγράψω. Για μένα ο Πάνος είναι σαν μεγαλύτερος αδερφός μου, ένας άνθρωπος που με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Χωρίς τον κ. Πρίτσα δεν θα ήμουν τίποτα στην Κηφισιά, γιατί ήταν ο άνθρωπος που με στήριξε, με βοήθησε. Ήταν ένας από τους λόγους που έγιναν όλα αυτά. Γιατί πέρα από πρόεδρος και το πιο σημαντικό για μένα ήταν ότι με βάφτισε και ήταν πάντα εκεί στις χαρές και στις λύπες», συμπληρώνει.

Η μεγαλύτερη στιγμή που δεν θα ξεχάσει από τα όσα έζησε στην Κηφισιά είναι «η άνοδος απ’ τη Β’ στην Α’ Εθνική την πρώτη χρονιά. Δεν ήθελα να φύγω απ’ την Κηφισιά εκείνη τη χρονιά που ήρθε η πρόταση απ’ τη Βίμποργκ. Ηθελα να βγει η ομάδα, να ανέβει στην Α’ Εθνική γιατί εκεί της αξίζει να είναι».

«Θα είμαι για πάντα δίπλα στην Κηφισιά και θα τη στηρίζω για όλη μου τη ζωή όπου κι αν είμαι. Μία αγκαλιά με τον Πάνο, τον κ. Χρήστο, τον Κωνσταντίνο και όλους στην ομάδα. Θα είμαι για πάντα ο πιο φανατικός οπαδός αυτής της ομάδας», καταλήγει.

Το βίντεο κλείνει με μία αφιέρωση της Κηφισιάς. «Ανδρέα, είσαι κομμάτι της ιστορίας μας. Σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά, το πάθος και την ψυχή που έδωσες μέσα στο γήπεδο γι’ αυτή τη φανέλα. Θα είσαι για πάντα ένας από εμάς! Ανδρέα, σ’ ευχαριστούμε για όλα. Συνέχισε να μας κάνεις υπερήφανους!», αναφέρει.

Λίγο αργότερα, ο Παναθηναϊκός καλωσόρισε τον Ανδρέα Τετέι στο ρόστερ της ομάδας.

«Έχω έρθει για να βοηθήσω την ομάδα και να βοηθήσω κι εμένα», δήλωσε στην πρώτη του συνέντευξη στο κανάλι της «πράσινης» ΠΑΕ. «Θα ήθελα να με θυμούνται ως πρωταθλητή στον Παναθηναϊκό και ως ένα άτομο που τα έδωσε όλα και ήταν πάντα καλός ως χαρακτήρας, ως παίκτης», συμπλήρωσε.

«Θέλω να δείξω πολλά περισσότερα εδώ, ακόμα και στην Ευρώπη», πρόσθεσε. «Έχω έρθει για να δείξω τι μπορώ να κάνω πραγματικά», τόνισε.

