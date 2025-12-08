Την Τρίτη ο μεγάλος αγώνας του Ολυμπιακού.

Αντιμέτωπος με την Καϊράτ Αλμάτι θα βρεθεί ο Ολυμπιακός την Τρίτη (09/12, 17:30) στην Αστάνα του Καζακστάν, για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Η αναμέτρηση θα μεταδωθεί από το Cosmpote Sports 1 HD στις 17:30.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Κουράκλης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.

Εκτός αποστολής βρίσκονται οι Γιαζίτζι, Καμπελά και Μάνσα που δεν είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά και ο τραυματίας, Παναγιώτης Ρέτσος. Τη θέση του επίσης τραυματία Πασχαλάκη έχει πάρει ο Νικόλας Μπότης.