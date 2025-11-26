Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 7 βαθμούς σε 4 ματς, με τον ΠΑΟΚ να στοχεύει στην νίκη προκειμένου να κλειδώσει μαθηματικά την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι Νορβηγοί αντιμετωπίζουν μία μικρή αγωνιστική κρίση καθώς στα 4 τελευταία ματς έχουν μείνει χωρίς νίκη στο νορβηγικό πρωτάθλημα ενώ στο Europa League αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Μπολόνια, την περασμένη αγωνιστική.

Αντίθετα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» συνεχίζει το νικηφόρο του σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη μετά το εμφατικό 4-0 επί της Γιουνγκ Μπόις και το 3-0 επί της Κηφισιάς για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται ότι στο μέτωπο των προβλημάτων, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε, ενώ ατομικό στο γήπεδο έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Μαντί Καμαρά, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ Γιάννης Μιχαηλίδης ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με την Μπραν και απάντησε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν γνωρίζω την ομάδα τόσο καλά, αλλά την έχουμε αναλύσει όλη την εβδομάδα. Είναι μια καλή ομάδα που της αρέσει να πιέζει και να παίζει ποδόσφαιρο. Αν είμαστε αυτοί που πρέπει δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα».

Επιπλεον ρωτήθηκε, εάν θεωρεί κίνητρο ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να προκριθεί με νίκη από αύριο:

«Είναι κίνητρο η διοργάνωση γενικότερα, δεν κοιτάμε βαθμούς από εκεί και πέρα θέλουμε τη νίκη, για να ανέβουμε ψηλά, υπάρχει πολύς δρόμος και δύσκολος δρόμος, με μεγάλες ομάδες και ανεξάρτητα με το όνομα, η Μπραν μπορεί να μη σε ενθουσιάζει, αλλά έχει πολύ ποιότητα. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι».