Στο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Κίναν Έβανς δεν ταξίδεψε στο Μιλάνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, αλλά οι συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό τον είχαν στο μυαλό τους πριν από το ματς με την Αρμάνι, για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» βγήκαν στο παρκέ φορώντας T-shirt με μήνυμα προς τον Κίναν Έβανς. «Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα, πάντα υπάρχει τρόπος. Μείνε δυνατός Κίναν», έγραφε το μπλουζάκι. Όταν συγκεντρώθηκαν, προτού βγουν στον αγωνιστικό χώρο, είπαν «Ας το κάνουμε για τον Κίναν».

{https://www.instagram.com/p/DRDF92GjrU8/?hl=en}

Το βράδυ της Τετάρτης ο Έβανς υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό πόδι, μόλις μπήκε στο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας. Αυτός είναι ο τρίτος σοβαρός τραυματισμός του μέσα σε σχεδόν μία τριετία.

{https://www.instagram.com/p/DRDHN1DDRXo/?hl=en}