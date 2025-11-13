Οι δηλώσεις Μπαρτζώκα για τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

«Δεν υπάρχει μονάδα μέτρησης στην ατυχία. Όλα είναι στη ζωή. Δεν μπορούμε να χαρούμε τη νίκη μας, γιατί αυτό είναι ένα συμβάν που μας επηρεάζει βαθύτατα» τόνισε με νόημα ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Μάλιστα τόνισε ότι «δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο τώρα. Η ζωή προχωράει. Περιμένουμε η αλήθεια είναι το πόρισμα για τον τραυματισμό του που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι σοβαρός. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, γιατί συναισθηματικά είναι κάτι που μας πειράζει πολύ».

Όπως αποκαλύφθηκε ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό πόδι.