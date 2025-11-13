«Δεν υπάρχει μονάδα μέτρησης στην ατυχία. Όλα είναι στη ζωή. Δεν μπορούμε να χαρούμε τη νίκη μας, γιατί αυτό είναι ένα συμβάν που μας επηρεάζει βαθύτατα» τόνισε με νόημα ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς.
Μάλιστα τόνισε ότι «δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο τώρα. Η ζωή προχωράει. Περιμένουμε η αλήθεια είναι το πόρισμα για τον τραυματισμό του που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι σοβαρός. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, γιατί συναισθηματικά είναι κάτι που μας πειράζει πολύ».
Όπως αποκαλύφθηκε ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό πόδι.