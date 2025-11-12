Με τελικό σκορ 95-101 ο Παναθηναϊκός πήρε μια σημαντική νίκη μέσα στο Παρίσι και επί της Παρί.
Οι «πράσινοι» έκαναν μια σπουδαία εμφάνιση πήραν το «διπλό» τόσο για τους βαθμούς όσο και για την ψυχολογία της ομάδας.
{https://x.com/EuroLeague/status/1988359512789569907}
Στο ντεμπούτο του ο Κένεθ Φαρίντ έδωσε την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα του, με τον Αμερικανό να γεμίζει την πληγωμένη ρακέτα του «τριφυλλιού» και να τελειώνει τον αγώνα με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 μπλοκ!
{https://x.com/EuroLeague/status/1988357984024506724}
{https://x.com/EuroLeague/status/1988354230260801937}
Τα δεκάλεπτα: 28-27, 43-52, 70-72, 95-101