Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού και η απάντηση της Ζαλγκίρις.

Νεαρή υποστηρίκτρια της Ζαλγκίρις εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον Κέντρικ Ναν στο ματς της Τρίτης και ο Παναθηναϊκός την αναζητά γιατί ο αγαπημένος της παίκτης έχει κάτι για εκείνη.

Κατά τη διάρκεια του ματς στο Κάουνας την Τρίτη για τη Euroleague- στο οποίο ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Ζαλγκίρις- μια νεαρή υποστηρίκτρια του λιθουανικού συλλόγου πήγε στο γήπεδο με ένα μήνυμα για τον Αμερικανό σούτινγκ γκαρντ των «πρασίνων».

«Γεια Κέντρικ Ναν, είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης. Μπορώ να έχω τη φανέλα σου;», ανέφερε το χαρτόνι που κρατούσε το κορίτσι και το αίτημά της δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Παναθηναϊκό.

«Αγαπητοί φίλοι της Ζαλγκίρις, μπορείτε να μας βοηθήσετε να εντοπίσουμε αυτή τη νεαρή φαν; Ο Κέντρικ έχει κάτι ιδιαίτερο για εκείνη!», ανέφερε ανάρτηση των «πρασίνων».

Η αντίδραση της Ζαλγκίρις ήταν άμεση, αφού απάντησε στους «πράσινους» ότι αναλαμβάνουν τον εντοπισμό του κοριτσιού.

{https://x.com/bczalgiris/status/2003771960397066690}