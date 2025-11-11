Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Ελλάδα - Σκωτία (15 Νοεμβρίου και Λευκορωσία - Ελλάδα 18 Νοεμβρίου.

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 21:45 Ελλάδα – Σκωτία και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου Λευκορωσία – Ελλάδα την ίδια ώρα.

Να αποχαιρετήσει τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το κεφάλι ψηλά θέλει η Εθνική μας ομάδα στις δύο αγωνιστικές που απομένουν. Η Εθνική μας αγωνίζεται εντός έδρας με την Σκωτία και στην Ουγγαρία, με τη Λευκορωσία.

H τηλεόραση του Alpha, όπως πάντα, είναι δίπλα στη γαλανόλευκη και ετοιμάζει για άλλη μια φορά ένα μοναδικό ποδοσφαιρικό υπερθέαμα. Οι αναμετρήσεις με Σκωτία και Λευκορωσία δεν είναι αδιάφορες. Στόχος είναι οι δυο νίκες, που θα ανεβάσουν ακόμη περισσότερο την Εθνική στην κατάταξη της UEFA, για να έχει πιο εύκολες κληρώσεις στις επόμενες διοργανώσεις.

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου η Ελλάδα υποδέχεται την Σκωτία στις 21:45 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, με τους διεθνείς μας να θέλουν ρεβάνς για την ήττα στη Γλασκώβη.

Ο Άγγελος Στυλιάδης θα υποδεχθεί στο στούντιο του Alpha ξεχωριστούς καλεσμένους στην Pre Game εκπομπή που θα ξεκινήσει από τις 21:00.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από το Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Ισίδωρος Πρίντεζης και ο Νίκος Νταμπίζας θα μας μεταφέρουν τα τελευταία νέα της Εθνικής και θα αναλύσουν την σύνθεση των Σκωτσέζων, ενώ ο Σπύρος Νάσιος θα έχει αποκλειστικές δηλώσεις λίγο πριν από την έναρξη. Σέντρα στις 21:45 και αμέσως μετά από τη λήξη ακολουθεί το ρεπορτάζ και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών.

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου η Λευκορωσία είναι η ουραγός του ομίλου μας. Ο Alpha θα ξεκινήσει την Pre Game εκπομπή από τις 21:00, με τον Άγγελο Στυλιάδη και όλους τους συντελεστές μας να μεταφέρουν το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των διεθνών μας.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:45 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και σχόλιο του Νίκου Νταμπίζα, ενώ ο Σπύρος Νάσιος θα βρίσκεται δίπλα στον πάγκο της Εθνικής.

Αμέσως μετά τη λήξη ακολουθεί η Post Game εκπομπή με τις δηλώσεις των διεθνών μας απευθείας από το γήπεδο.

{https://www.youtube.com/watch?v=rBDSeni_BOg}

• 15/11 Σάββατο Pre Game 21:00

• 15/11 Σάββατο Ελλάδα – Σκωτία 21:45

• 15/11 Σάββατο Post Game 23:50

• 18/11 Τρίτη Pre Game 21:00

• 18/11 Τρίτη Λευκορωσία – Ελλάδα 21:45

• 18/11 Τρίτη Post Game

Πάμε Ελλάδα, περηφάνια μόνο!