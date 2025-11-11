Το Μουντιάλ 2026 θα είναι το τελευταίο που θα παίξει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Πρόσφατα ο Κριστιάνο Ρονάλντο δήλωσε ότι θα αποσυρθεί σύντομα από την ενεργό δράση. Τι εννοεί όμως όταν λέει «σύντομα»;

«Σε δέκα χρόνια», είπε αλλά αμέσως μετά γέλασε, όταν δέχθηκε αυτή την ερώτηση σε συνέδριο στο Ριάντ. «Νιώθω πολύ καλά, σκοράρω, είμαι γρήγορος, απολαμβάνω το παιχνίδι μου στην εθνική ομάδα και στην Αλ Νασρ. Όταν λέω “σύντομα”… 1-2 χρόνια θα είμαι στο παιχνίδι», πρόσθεσε ο CR7.

Πάντως, το Μουντιάλ 2026 θα είναι το τελευταίο στο οποίο θα παίξει, ξεκαθάρισε. «Σίγουρα θα είναι το τελευταίο, θα είμαι 41 ετών», δήλωσε ο Πορτογάλος σταρ.

«Απολαμβάνω τις στιγμές, αλλά όταν λέω “σύντομα” είναι πραγματικά σύντομα, γιατί έδωσα τα πάντα στο ποδόσφαιρο», σημείωσε ακόμα. «Είμαι στο παιχνίδι 25 χρόνια, έκανα τα πάντα, πέτυχα πολλά ρεκόρ σε συλλόγους και την εθνική ομάδα. Είμαι πραγματικά υπερήφανος, ας απολαύσω τη στιγμή», πρόσθεσε.

Ανάμεσα στα ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι τα 143 γκολ που έχει πετύχει σε διεθνείς διοργανώσεις, ενώ είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει σκόραρε σε πέντε Μουντιάλ.

{https://www.instagram.com/p/DQ6yV3BCB7N/}