Με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media η Ίντερ Μαϊάμι ενημέρωσε τους φανς ότι Λιονέλ Μέσι υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στην ομάδα.

Ο Λιονέλ Μέσι τελικά συμφώνησε μετά από αρκετούς μήνες διαπραγματεύσεων και με ένα βίντεο έδωσε υπόσχεση πως θα είναι εκεί όταν η ομάδα θα μετακομίσει στο νέο της στάδιο τον επόμενο χρόνο.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε την Πέμπτη, μία ημέρα πριν από τον εναρκτήριο αγώνα των πλέι οφ της Ίντερ Μαϊάμι εναντίον του Νάσβιλ. Στο βίντεο ο Μέσι φαίνεται σκεπτικός ενώ στη συνέχεια υπογράφει το συμβόλαιο μέσα στο νέο στάδιο που παραμένει υπό κατασκευή.

«Με κάνει πραγματικά χαρούμενο που μένω εδώ και που συνεχίζω με αυτό το έργο το οποίο, εκτός από όνειρο, έχει γίνει μια όμορφη πραγματικότητα - παίζοντας σε αυτό το στάδιο, στο Miami Freedom Park», δήλωσε ο Μέσι. «Από τότε που έφτασα στο Μαϊάμι, είμαι πολύ χαρούμενος, οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος που συνεχίζω εδώ» πρόσθεσε.

Η Ίντερ Μαϊάμι δήλωσε ότι πρόκειται για τριετές συμβόλαιο έως το 2028. Η ιδέα να παίξει ο Μέσι δύο ή τρεις ακόμη σεζόν σίγουρα θα εκτινάξει τις πωλήσεις των εισιτηρίων ειδικά με την προοπτική του νέου γηπέδου που κατασκευάζει η ομάδα κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Η ομάδα πουλάει πακέτα εισιτηρίων και δέχεται προκαταβολές για θέσεις στο νέο πάρκο εδώ και πάνω από ένα χρόνο, με την ελπίδα ότι ο Μέσι θα παρέμενε στην ομάδα.

{https://www.instagram.com/p/DQKCawpEROz/}

Η απόφασή του να παραμείνει στο Μαϊάμι είναι σημαντική τόσο για τον σύλλογο όσο και για το MLS. Ο Μέσι ήταν ο MVP του πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν και είναι η βασική επιλογή για να κερδίσει ξανά φέτος, κάτι που θα τον καθιστούσε μόλις τον δεύτερο δύο φορές νικητή στην ιστορία του πρωταθλήματος και τον πρώτο που το κερδίζει σε δύο συνεχόμενα χρόνια. Ο Πρέκι κέρδισε το βραβείο MVP το 1997 και το 2003.

Ο Μέσι κέρδισε το Χρυσό Παπούτσι του MLS αυτή τη σεζόν, αφού σκόραρε 29 γκολ. Είναι 38 ετών, γεγονός που καθιστά αυτό το συμβόλαιο πιθανότατα το τελευταίο του ως επαγγελματίας παίκτης. Έχει περάσει πάνω από τη μισή ζωή του παίζοντας σε επαγγελματικό επίπεδο, από τη στιγμή που έκανε το ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα σε ηλικία 17 ετών το 2004.

{https://www.instagram.com/p/DQJ-vbJkbvX/}