Πέμπτη 23 Οκτωβρίου η μετάδοση του UEFA Europa League σε νέα ώρα μετάδοσης στον ΑΝΤ1.

Ο ΑΝΤ1 απόψε, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 22:00 φιλοξενεί ζωντανά τον αγώνα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League ανάμεσα στη Φέγενορντ και τον Παναθηναϊκό.

Με απόφαση της UEFA, μετά από πολύωρη συνεδρίαση και συνεκτιμώντας τις επικαιροποιημένες μετεωρολογικές προβλέψεις, η ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ – Παναθηναϊκός ορίστηκε εκ νέου για τις 22:00, ώρα Ελλάδας.

Η δεύτερη εκτός έδρας αναμέτρηση του «τριφυλλιού» στη φετινή διοργάνωση έρχεται με έναν αγώνα, που αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητικός για τον Παναθηναϊκό, σε μία έδρα πολύ ισχυρή, εκεί όπου η Φέγενορντ έχει φέτος 5 νίκες σε 6 επίσημους αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Αυτή θα είναι η δεύτερη διαδοχική μάχη του Παναθηναϊκού κόντρα σε ολλανδική ομάδα, μετά από αυτή απέναντι στην Go Ahead Eagles τη δεύτερη αγωνιστική. Οι «Πράσινοι» ηττήθηκαν στο ΟΑΚΑ από τους Κυπελλούχους Ολλανδίας, παρότι προηγήθηκαν στο σκορ, και πλέον βρίσκονται στη 12 η θέση της βαθμολογίας με 3 βαθμούς, χάρη στην εμφατική νίκη τους στην Ελβετία κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις.

Ο Χρήστος Κόντης αναζητά ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας, προτού παραδώσει τα ηνία της ομάδας στον Ράφα Μπενίτεθ, και θέλει αυτό να είναι στο «Ντε Κάιπ» απέναντι στην Φέγενορντ του Ρόμπιν Φαν Πέρσι, που πάντως μετρά ισάριθμες ήττες στα δύο πρώτα παιχνίδια της στη League Phase.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης θα είναι οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στο Ρότερνταμ, Μανώλης Σφακάκης και Αλέξης Σπυρόπουλος και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης.

Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 21:30 με ένα pre-game show που θα μεταδοθεί στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr/football και θα μας βάλει στο κλίμα του αγώνα. Σε απευθείας σύνδεση από το Ρότερνταμ θα παρακολουθήσουμε όλο το ρεπορτάζ λίγο πριν την σέντρα του αγώνα στις 22:00, που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/football και στο ΑΝΤ1+.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στις 00:00 έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με εκτενές ρεπορτάζ ζωντανά από το γήπεδο και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Αλέξανδρος Ξενικάκης υποδέχονται τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος θα σχολιάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τα πεπραγμένα των αναμετρήσεων της 3 ης αγωνιστικής.

Ακόμα θα παρακολουθήσουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα και εκτενές ρεπορτάζ από τον αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λιλ στη Γαλλία, με τον απεσταλμένο του ΑΝΤ1 Θωμά Μίχο να μεταφέρει όλα όσα θα έχουν συμβεί, αλλά και από την παρθενική εντός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ στο UEFA Conference League με αντίπαλο την Αμπερντίν, με τον Μιχάλη Τσίγκρη να μεταφέρει το κλίμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και φυσικά, όλα τα γκολ της βραδιάς του UEFA Europa League και του UEFA Conference League.

Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει μία έμπειρη και δυναμική ομάδα που αποτελείται από τους: Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Γρηγόρη Ατρείδη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Μιχάλη Τσίγκρη, Θωμά Μίχο, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.

Δείτε όλους τους αγώνες του UEFA Europa League και του UEFA Conference League, κάθε Πέμπτη ζωντανά, σε όλες τις συσκευές μέσα από το ΑΝΤ1+ ( antennaplus.gr ), μαζί με όλα τα κανάλια COSMOTE SPORT.

Οι κορυφαίοι αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται στον ΑΝΤ1.

Μείνετε συντονισμένοι!